الـتحـصـيلات الالكـتـرونـيـة بـدأت في “كهرباء دمشق” والتجربة قيد التعميم

دمشق-البعث:

كشف مدير شركة كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة أن قيمة التحصيلات النقدية عن فواتير الدفع الالكتروني منذ إجراء التحديثات وتفعيل الخدمة بلغت حوالي مليون وخمسمائة ألف ليرة فقط عن 600 فاتورة موزّعة بين الاشتراكات المنزلية والتجارية والصناعية وغيرها، في وقت يتمّ التنسيق مع المصرف العقاري وباقي الشركات لتعميم التجربة على باقي المحافظات وإطلاق خدمة الدفع الالكتروني.

وبيّن المهندس أبو غرة في تصريح لـ “البعث” أن الشركة تجتهد في تفعيل نظام خدمة المشترك التي تسهّل على المواطن كافة التعاملات معها عبر إطلاق الخدمات عن بعد، بالتزامن مع تطوير النافذة الواحدة التي تقدّم الخدمة بشكل عصري بالتوازي مع تفعيل القراءة نصف الآلية باستخدام أجهزة HHU لإدخال تأشيرات العدادات من قبل المؤشر لكافة المشتركين، إضافة لسعي الشركة إلى تقليل الفاقد الفني وتحسين التغذية الكهربائية في مركز تحويل عام يغذي المنطقة الصناعية بدمشق.