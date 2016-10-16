خيبة كروية

ابتعد الزمالك عن الفوز ببطولة أفريقيا إثر خسارته لقاء الذهاب أمام مستضيفه ماميلو صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، ومن الصعوبة بمكان أن يرد الصاع صاعين لضيفه عندما تقام مباراة الرد في القاهرة نظراً للفارق الكبير من الأهداف الذي أحدثه الفريق الأفريقي الذي باغت الزمالك في الشوط الأول، وانتهى بهدفين، وتابع الثالث مطلع الشوط الثاني، ولم يترك لضيفه أي مجال ليستعيد أنفاسه بقية المباراة.

وهكذا يغيب الزمالك عن جائزة المليون المخصصة لهذه البطولة، لأن الفائز ينال فيها مليون دولار جراء مشاركته ببطولة أندية العالم، والمبلغ يزيد كلما قطع الطريق نحو الأدوار المتقدمة فيها.

خيبة الجمهور العربي الكروية كانت كبيرة لأن الزمالك هو الممثل الوحيد للعرب في أفريقيا وآسيا ببطولة الأندية العالمية، وها هو اليوم يخرج منها أو لنقل ضعفت آماله ببلوغها، لأن الفوز ببطولة أندية أفريقيا والوصول إلى بطولة أندية العالم بات يحتاج إلى معجزة كبيرة. نتساءل: هل سيفعلها الزمالك، أم أن خروجه من النهائي يعبّر عن واقع الكرة العربية المتراجع؟!.