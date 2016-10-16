مشاكل الحرية

تقدم منذ فترة الكابتن محمد دهمان مدرب نادي الحرية بطلب استقالته لكثرة الخلافات الحاصلة بينه وبين مجلس إدارة النادي، إضافة لمشاكل النادي بشكل عام.

وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية مع أعضاء النادي، فقد تم عدم قبول الاستقالة، وتقديم مقترحات للعمل لإنهاء المشاكل الحاصلة في النادي.

يمكننا تلخيص المشاكل الحاصلة في النادي بعدم احترام الحدود، فمجلس الإدارة يتدخل باستمرار بعمل الكابتن محمد دهمان، فلم يعد اللاعبون يعلمون من هو المدرب، وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها بأسرع وقت، فقانونا تقسيم العمل، والتخصص يقولان: إن لكل شخص في النادي عملاً مسؤولاً عنه، فلا يتدخل أحد بعمل الآخر.

نادي الحرية يخوض الآن معركة الدوري التصنيفي، ويسعى جاهداً للوصول للدوري الممتاز، لكن المشاكل تمنعه من تحقيق أي شيء، فمن ست مباريات خاضها حتى الآن، لم يحقق سوى انتصار يتيم، وتعادل بثلاث مباريات، وخسر باثنتين، فإن لم تحل هذه المشاكل فلن يتأهل للدوري الممتاز، بل سيصبح الحلم بالدوري الممتاز أمراً صعب المنال، فهل ستردم الهوة بين المدرب وأعضاء مجلس الإدارة، أم سيصل الحرية لأسفل السافلين؟!.