مؤتمرات أندية السويداء.. أسطوانةٌ قديمة بألحانٍ جديدة

عقدت أندية صلخد وعرمان والقريّا مؤتمراتها السنوية، وقد تركزت المداخلات في نادي صلخد حول ضرورة استملاك قطعة أرض جانب النادي، وإنشاء ملعب كرة قدم معشب صناعياً مع مضمار لألعاب القوى، ودعم النادي ماديّاً، وتأمين موظفين لحراسة المنشأة وعمال مستخدمين، وترميم سقف الصالة، وتأمين بساط لرياضة الكاراتيه وأدوات لكرة السلة، وتفعيل لعبة كرة اليد، وقد وعد طارق حاتم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بتأمين بساط لرياضة الكاراتيه.

أمّا في نادي عرمان، فقد طالب الحضور بإكمال المنشأة الرياضية، واستملاك قطعة أرض مجاورة لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض، وتأمين بساط للكاراتيه، وفي القريّا أكد الحضور على توفير الدعم المادي، وإنشاء ملاعب تدريبية، ورفد النادي بالكوادر التدريبية، وتفعيل رياضة الدراجات، وتأمين بساط للكاراتيه.

وبشكل عام كانت المداخلات مطلبية، وابتعدت عن المبادرات لإيجاد مطارح استثمارية، وأندية ريفية كانت متخصصة بلون معيّن من الرياضات وضعها على الخارطة المحلية كنادي صلخد المختص بطائرة السيدات أضحت لديه 8 ألعاب رياضية، ونادي عرمان الذي اشتهر بكرة الطاولة وكرة اليد أصبح لديه /5ألعاب/ بلا مقر ولا مال، أما في نادي القريّا من رياضة الدراجات التي وضعته بالأولى محلياً إلى إلغاء اللعبة، وممارسة 7 ألعاب غيرها بلا أي ملاك استثماري !! والسؤال : أين هي الاستراتيجية الرياضية، وما الفائدة من عقد المؤتمرات!!؟.

السويداء – زياد عامر