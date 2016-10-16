كل يوم يقترب فيه موعد بدء انطلاق دوري رجال كرة السلة، الأندية تستعد، كلاً حسب إمكانياته، فمنهم من اشترى لاعبين جدداً، ومنهم من غيّر الطاقم الفني والإداري، ومنهم من فعل كل هذه الأمور، وأجرى مباريات ودية.

وعلى غرار نادي الوحدة الذي سافر ولعب في بطولة ودية استعدادية، ها هو نادي الجيش ينتظر الحصول على الموافقة للسفر إلى لبنان ليشارك في بطولة ودية بضيافة نادي نيروبا في السادس والعشرين من الشهر القادم.

نادي سلة الجيش هدفه الوحيد الآن هو الوصول إلى الجاهزية التامة، ورفع مستوى اللاعبين إلى أقصى الحدود الممكنة، ويسعى نادي الجيش، في حال مشاركته في البطولة، إلى إشراك بعض اللاعبين الشباب ممن هم تحت الرابعة والعشرين لضمان تحقيق الانسجام الكامل بينهم وبين أصحاب الخبرة من اللاعبين.

يبدو أن دوري هذه السنة سيشهد اختلافاً كبيراً بأسلوب اللعب، فالجميع يستعد وطموحه كبير بالمراكز المتقدمة بالدوري، وعلى ما يبدو فإننا سنشهد تنافساً حافلاً هذا الموسم يمتّع المراقبين والمتابعين والمحبين.