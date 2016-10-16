هل الحاسة السادسة وهم

كثيراً ما نسمع أن فلاناً عنده حاسة سادسة، وفي ظننا أنه متوّهم، حيث لا توجد إلا الحواس الخمس، وما عداها يعتبره الكثيرون خيالاً كاذباً.

وظلت الحاسة السادسة محط اجتهادات علمية وفكرية احتار المختصون في تفسيرها، وارتبطت تفسيرات منذ القدم بقدرة بعض الأشخاص الخارقة على التنبؤ والحدس نتيجة ذكاء كبير. وسمّيت هذه الحالة بتوقع اللامرئيات والإدراك خارج الحواس باستقبال «الحس العميق»، أي الإدراك اللاشعوري للحركة وللتوجه الحيّزي الناشئ عن المحفزات داخل الجسم.

وتقول الخبيرة كارستين بنيمان من «المعهد القومي للاختلالات العصبية وحالات الجلطة الدماغية» في مدينة بيثيسدا الأميركية في دراسة بهذا الشأن إنه إذا كان هناك خلل في الجين فقد يؤثر فقدان هذا الحس سلباً على تنسيق الإنسان حركاته.

وتعود نتيجة الدراسة إلى اهتمام الباحثين بالحالة الصحية لصبيين كانا يتشابهان من ناحية المرض الجيني النادر ومن ناحية انحراف العمود الفقري لديهما وشعورهما بصعوبة المشي ومعاناتهما من النقص الجزئي في حاسة اللمس ومن ضعف الإدراك اللاشعوري للحركة وللتوجه في البيئة المحيطة.

وقد فسرت الدراسة هذه الاختلافات الحسية بين الصبيين في أن العمى الجلدي الجزئي حصل لديهما نتيجة العيوب في البروتين الخاص بجين «بيزو 2».