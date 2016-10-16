معاناة النساء من العزلة

تعاني النساء من الكآبة لشعورهن بالعزلة. وقد دلت على ذلك دراسة أجراها العلماء في جامعة كالغري الكندية حيث اختبروا نسبة الكآبة لدى ذكور الفئران وإناثها.

وقد تم وضع الفئران على إثر ولادتها في مجموعات تتضمن فئرانا من جنس واحد. فأبقى العلماء بعضها ضمن مجموعات فيها أزواج من الفئران (ذكر وأنثى)، وتم عزل بعضها عن الجميع خلال 18 ساعة.

وشهدت نتائج التجربة أن الإناث الفتية من بين الفئران فقط تجد في العزلة الاجتماعية نوعاً من الكآبة. وأشارت نتائج التجربة إلى أهمية شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى النساء.

وأوضح رئيس فريق العلماء الدكتور (جايدن باينس) قائلا: “تستفيد غالبية الحيوانات – بما فيها البشر – من التواصل الاجتماعي بغية تخفيف أثر الكآبة. وبيّنت الدراسات الأخيرة أن الفتيات يتأثرن أكثر من الفتيان بالكآبة الاجتماعية ، ما يعني أن النساء بحاجة أكثر إلى شبكات التواصل الاجتماعي للخروج من عزلتهن.