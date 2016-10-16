“مدرسة الحب” قصص عاطفية عابرة

لطالما كانت الدراما رسالة تحمل المتعة والفائدة للمشاهد عبر مواقف يمكن الاستناد عليها في الحياة، أو مواقف تؤخذ بعين الاعتبار يمكن أن تتحقق في الواقع عبر الأثر الذي يتركه الممثل إثر تأديته لأي شخصية في أي عمل. وفي الواقع، الدراما موجودة من خلال القصص والأساطير والحكايات، وهي من الفنون المحببة لدى الجميع، ومن المفترض أن يستثمر هذا الفن عبر الموعظة والقيم التي يحملها أي عمل درامي، والتي من خلالها نتعلم ونستطيع أن نكوّن مواقفنا، وبالتالي تكون بمثابة مصدر للمعرفة القائمة على تركيب المعلومة وتحليلها في الحياة حيث أهميتها وتأثيرها الكبير على المشاهد. ولا يمكننا نكران أن الدراما السورية مازالت قادرة على تقديم أعمال يمكن اعتبارها الأفضل، لكن بسبب الظروف الراهنة وجدت ما يسمى بالدراما العربية المشتركة من دول عربية متعددة سواء في الكتابة أم التمثيل أم الإخراج، وحتى مكان التصوير، وكان الهدف منها رفع المستوى الدرامي للغير، لكنها –للأسف- أخذت منحى بعيداً جداً عن الواقع الذي يحتاجه الناس في الوضع الحالي، فجاءت دراما تعتمد مظاهر الغنى والترف والبذخ من حيث أماكن التصوير التي لم توفر أي منتجع فاخر أو سيارات جديدة وملابس وجوالات من أحدث الموديلات، وبالتالي إذا انطلقنا من فكرة أن الدراما مرآة الواقع، فإن هذه الدراما تعكس واقع شريحة تشكل نسبة ضئيلة في العالم العربي. وهنا يحضرني وصف قدمه الفنان السوري الكبير دريد لحام للدراما العربية المشتركة بأنها ليست إلا تجميع أسماء، وقد أرجع السبب إلى أنه لم يجد في هذه النوعية من الأعمال ما يثير فضوله لمشاهدتها، وبعد عرض أضخم عمل مشترك –كما تم وصفه، وهو بالفعل من الأعمال التي أخذت من الضخامة نصيبها كله – “مدرسة الحب” أثبت صدق كلام فناننا، فما رأيناه من هذا العمل كان مجرد عمل لتجميع الأسماء فقط دون أي فائدة تذكر لا من حيث الأفكار المطروحة، ولا حتى الأداء.

وكانت الحملة الإعلانية للعمل قد بدأت منذ أكثر من عام، وتم الترويج له بأهم وأجمل الوسائل، حيث وضع الفنان كاظم الساهر إحساسه الرائع في أغنية الشارة التي حملت عنوان “مدرسة الحب” للشاعر نزار قباني، والمعروف لدى الناس أنه عندما يضع القيصر بصمته على أي عمل أو أغنية، فبالتأكيد سيكون هناك شيء مهم سيولد، وما حصل أن القصة كلها كانت عبارة عن ثلاثيات لعمل كبير يمكن بكل بساطة أن تختصر كل ثلاثية بحلقة واحدة لمدة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة في عمل حلقاته منفصلة لتقديم فكرة ساذجة عن الحب، وعلى الأقل أن تملك كل ثلاثية حبكة جميلة في القصة، والمؤسف أنه حتى هذا الأمر لم يستدع أي جهد من كتّاب العمل، وإن تغاضينا عن الحبكة أو الفكرة فهل لنا أن نمتّع أعيننا بأداء جيد من قبل الممثلين؟ حتى في هذا لم يستطع مخرج العمل بذل أي جهد.

ختاماً.. الإفراط الكبير في المظاهر والأماكن والبذخ الذي رايناه في “مدرسة الحب” هو العنوان الأبرز لهذا العمل، إضافة إلى متعة الأغاني التي قدمت فيه من قبل نجوم كبار.

جمان بركات