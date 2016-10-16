د.حسن حميد

أجل، ها هي العين ترى، والقلب يعي، والروح تتشظى ألماً.. فالمؤذيات الكواره تحيط بالعالم من كل جانب كالسياج، وتنهمر عليه من كل شاهق وعلوة، وتلج إليه من كل نافذة وباب، حتى لتبدو المرئيات كلها مغطاة بالسواد، والعبوس، والتجهم، بعدما غادرتها روح النبات والماء والضوء، وبعدما غادرتها طيوف الحساسية التي تجعل من الناس، والمدن، والطبيعة، والأقوال، والسلوكيات جمالاً مشتهى!.

أقول هذا ليس من أجل الحديث عن سطوة اليد الامبريالية الباطشة دماً وخراباً وظلماً وأسى في غير مكان من العالم، ومنها بلادنا، ولا لأن سياسات الامبريالية تغولت إلى حدٍ لم تعد ترى فيه سوى نفسها فحسب، وإنما من أجل الحديث عن الذهنية الامبريالية التي تمثل أعلى ذراها الوحشية.. الولايات المتحدة الأمريكية المتحكمة بالعالم على اختلاف انتماءاته ورؤاه، وجهاته الجغرافية، وأحلام شعوبه، وإلا كيف لا تواجه العربدة الأمريكية الممعنة في الظلم، والاستباحة، والقتل، واستنزاف الدماء طوال الوقت، مرة هنا، ومرة هناك! والممعنة أيضاً في مواجهة السياسات الأخرى المعارضة لها، والرغبات والأحلام التي تتطلع إليها شعوب الدنيا كلها، وسعيها المحموم لنشر ثقافة العولمة التي ليست سوى الثقافة الأمريكية المحتشدة بالغرور والاستعلاء وشوفة الحال، وليست سوى السلوكية الأمريكية المراد ترويجها عالمياً.

والثقافة والفنون ليست ناجية من لوثة الفعل الأمريكي القبيح هذا، الذي يريد من العالم أجمع أن يقلد صوته الناعب، ومشيته العرجاء، ووقفته البلهاء، وابتسامته الشوهاء، وروحه نافثة السمّ، وقولاته الملأى بالصلف والعجرفة، وما تتفتق عنه الذهنية الأمريكية من رغائب وشهوات غاية في القبح والهجنة والشناءة!.

أقول هذا أيضاً، وأنا أرى إلى ما آلت جائزة نوبل من إسفاف وهبوط ووقاحة، حين منحت في هذا العام إلى أحد المغنين الأمريكان وباسم /جائزة نوبل للآداب/لأن هذا المغني واسمه (بوب ديلان) يكتب كلمات أغانيه، ولأنه واحد من مشاهير غناء (الراب) الذي لا تعرف ما يقوله سوى السلاحف البرمائية.

ترى حين تمنح جائزة نوبل للآداب إلى مغن للراب، أهي تذهب تقديراً للآداب؟! أم أنها تذهب إلى مكافأة السفاهة، والهبوط، والانحدار! هذا الجائزة التي منحت لأدباء كبار كانوا جدراء بها، أثروا الحياة الأدبية بكل خضيل، تنحني اليوم حتى يصير رأسها في الوحل من أجل تنفيذ ما تريده الذهنية الأمريكية! أليس هذا مخجلاً، وعملاً قبيحاً لا يحترم ثقافة الشعوب التي فيها من الأعلام والمؤيدات ما فيها!.

صحيح أن جائزة نوبل انحنت كثيراً، وسفّت كثيراً حين كانت تمنح لقتلةٍ، الدماءُ على أيديهم، وصرخاتُ المظلومين تعرّش فوق رؤوسهم.. والأمثلة كثيرة من مناحيم بيغن، واسحق شامير، وشمعون بيريز، إلى سانتوس الكولومبي، مثلما انحنت كثيراً، وسفّت كثيراً حين منحت لكتّاب انشقوا عن ثقافة بلدانهم، وثقافة الإنسانية والنبل، والتحقوا بالثقافة الامبريالية والأمثلة كثيرة، ولاسيما الآتية من بلاد الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي سابقاً أو الصين اليوم، وهذا لعب سياسي، ومكافأة للانشقاق والتشويه، لكن أن يصل الإسفاف والانحناء إلى أن تمنح نوبل للآداب لمغنٍ وباسم الأدب فهذا انزياح كامل عن قيم الجمال.. ولعل هذا ما تريده الذهنية الأمريكية، ولا أقول الغربية لأنها غدت تابعة مقودة، وما تسعى إليه، وربما القادم أكثر غرابة وهجنة.. وانحناءً!.

Hasanhamid55@yahoo.com