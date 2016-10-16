الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً للحسكة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً للحسكة

16 / 10 / 2016 نشرة أونلاين

 

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 307 للعام 2016 القاضي بتعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً للحسكة وفيما يلي نص المرسوم رقم 307

المرسوم رقم /307/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

ينهى تعيين السيد محمد زعال العلي محافظاً لمحافظة الحسكة الوارد بالمرسوم رقم 119 تاريخ 25-3-2013.

المادة (2)

يعين السيد جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-1-1438 هجري الموافق ل 15-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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