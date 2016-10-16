“جيروزاليم بوست”: تنسيق عالٍ بين النظام السعودي والكيان الصهيوني!

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن عقد لقاءات سرية بين ممثلين عن النظام السعودي والكيان الإسرائيلي منذ بداية عام 2014 “لبحث القضايا الاستراتيجية”، وأضافت: “إن العلاقات الإسرائيلية السعودية تعود إلى فترة أبعد من ذلك”، مشيرة إلى أنه “مع تصاعد الدور الإيراني في المنطقة بدأ الجانبان تعاونهما الاستراتيجي والذي كانت أولى بوادره ما كشفته إحدى وثائق ويكيليكس المؤرخة في 19 آذار 2009 عن أن نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك يعقوب هداس اعتبر أن “السعودية ترى في “إسرائيل” شريكاً في المساعي الهادفة إلى وقف برنامج إيران النووي وأن دول الخليج تؤمن بالدور الذي تلعبه “إسرائيل” في هذا الإطار نظراً لعلاقتها الوطيدة بالولايات المتحدة ولاعتقادها بأنه يمكنها الاعتماد على “إسرائيل” ضد إيران”.

ولفتت الصحيفة إلى الأنباء التي صدرت عام 2013 عن وجود “خطة طوارئ سرية سيسمح النظام السعودي بموجبها للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائه لمهاجمة إيران”، موضحة أنه “ولأجل هذه الغاية عقد ممثلون إسرائيليون وسعوديون سلسلة لقاءات سرية منذ بداية عام 2014 لبحث التحرك ضد إيران”، وذكّرت باللقاء الذي جمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق دوري غولد بالجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي في مقر مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن في حزيران عام 2015، كما تطرّقت إلى اللقاء الثاني الذي جمع الطرفين خلال زيارة قام بها عشقي للقدس المحتلة على رأس وفد سعودي الصيف الماضي، وأشارت إلى أن “إسرائيل” وافقت في حزيران الماضي على اتفاق يعطي النظام السعودي “القدرة على السيطرة على مدخل خليج العقبة وميناء إيلات”، معتبرة أن رفع الحظر السعودي عن موقعها على الانترنت مؤشر جديد على تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية حيث زاره عشرات آلاف السعوديين خلال الأشهر الأخيرة.

وكان مؤسس اللوبي السعودي في الولايات المتحدة ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي تم إنشاؤها حديثاً في واشنطن على طريقة اللوبي الصهيوني “إيباك” سلمان الأنصاري اعتبر في مقال نشرته مجلة ذا هيل الأمريكية أن “إسرائيل في موقع فريد يسمح لها بمساعدة جارتها السعودية في التنمية الاقتصادية للسنوات المقبلة”، داعياً إلى ما سماه “تحالفاً تعاونياً مع إسرائيل وعدم تفويت الفرصة التاريخية لتشكيل علاقات دائمة وتعزيز السلام والازدهار بين الطرفين”.

في الأثناء، وخلال اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن لبحث آفاق إحياء المحادثات بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، أكدت فنزويلا أن الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي تعطل إمكانيات القيام بأي تحرك لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي.

وأقر ديفيد بريسمان نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بعواقب عمليات التوسّع الاستيطاني، التي تصر حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المضي بها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصف بريسمان عمليات التوسّع الاستيطاني التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بأنها مدمرة لقضية السلام.

هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن الوقائع والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية تبين وتؤكد أن الحليفين الأمريكي والسعودي يمارسان أسوأ أنماط النفاق بدعمهما التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” وادعاء محاربتها في الوقت نفسه، وأضاف: إن الأمريكيين وأتباعهم نظام بني سعود يبذلون كل جهد في سبيل إبقاء داعش والنصرة والقاعدة أداة للاستثمار والاستخدام السياسي لتغطية فشلهم في الميدان، ويبدو أنها وسيلتهم الوحيدة المتبقية بين أيديهم لتدمير منطقتنا العربية، مضيفاً: “إن الكيان الإسرائيلي يعلن صراحة خشيته من نتائج التقدّم الذي يحرزه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها لأنه بدأ يشهد أن رهاناته تفشل وتخسر”.

وكالات