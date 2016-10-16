انطلاق مناورات “حماة الصداقة2016-” الـروسـيـة المصـريـة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن طائرات سلاح الجو نفذت ضربات مركّزة ضد مواقع الإرهابيين شمال سيناء، رداً على العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل وإصابة 19 جندياً مصرياً.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن القيادة قولها: إن عدة تشكيلات من القوات الجوية قامت باستطلاع مناطق الأهداف وتأكيد إحداثياتها وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة، بعد أعمال التمشيط والملاحقات من عناصر القوات المسلحة للعناصر الإجرامية والإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية الإرهابية وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة والتعاون مع أهالي سيناء.

وأوضح البيان أن الضربة الجوية أسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية ونقاط تجميع الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تلك العناصر وتدمير سبع عربات دفع رباعي، وقتل عدد من العناصر التكفيرية التي قامت بعمليات إجرامية والعناصر المعاونة لها، مشيراً إلى أن الأعمال العسكرية ما زالت مستمرة لملاحقة الإرهابيين.

وتأتي العملية العسكرية التي أعلن الجيش المصري عنها بعد أن قتل 12 من رجال الأمن المصري وأصيب 7 آخرون في هجوم إرهابي في سيناء، فيما يشار إلى أن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” و”الإخوان” تنتشر في سيناء وتنفذ هجمات على مواقع الجيش والشرطة المصرية.

في الأثناء، تتصاعد وتيرة التعاون بين مصر وروسيا بشكل لافت، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمجال العسكري، حيث يستعد البلدان لإطلاق تدريبات عسكرية مشتركة تحت عنوان “حماة الصداقة2016 “.

وقد باشرت قوات الإنزال الجوي الروسية في إرسال مظلييها إلى مصر إيذاناً بانطلاق مناورات روسية مصرية واسعة النطاق يتدرب فيها عسكريو البلدين على مكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف الصحراء.

وذكر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الروسية أن المظليين الروس سوف يهبطون ونظراؤهم المصريون بعتادهم الكامل من ارتفاع 2000 قدم، تزامناً مع إنزال العربات العسكرية جواً بعد أن تصطف الطائرات المصرية والروسية في نسق واحد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ علاقات التعاون العسكري بين موسكو والقاهرة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن المناورات سوف تشمل ستة مطارات عسكرية مصرية، و15 طائرة مروحية من أنواع مختلفة إضافة إلى عشر آليات قتالية وأكثر من 500 فرد.

وقالت: إن طائراتها سوف تنقل إلى مصر قوات إنزال جوي بعتادها وسلاحها وأفرادها في إطار أول إنزال تنفذه القوات الجوية الفضائية الروسية في أفريقيا، وسوف تنطلق بشكل عاجل إلى منطقة المناورات في أول اختبار من هذا النوع للطيارين الروس. وذكرت الوزارة أن بزات العسكريين الروس الجديدة في هذه المناورات، مخصصة لارتدائها في المناطق ذات المناخ الحار والرطوبة العالية، وأنها خضعت للتجارب والاختبارات اللازمة واجتازتها بنجاح، ولم يتبق سوى اختبارها العملي في ظروف الجو الحار والرطوبة ومدى تأمينها الراحة لمرتديها خلال القتال المفترض. وأشارت الوزارة حينها إلى أن المظليين الروس يتدربون عشية المغادرة إلى مصر على خوض القتال في ظروف الصحراء، كما يتلقون دروساً في اللغة العربية ويطلعون على العادات والتقاليد المصرية، ناهيك عن دروس ومحاضرات أخرى في التكتيك والتوجه في الأراضي الصحراوية.

وفي صدد التعاون العسكري بين البلدين، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال الجلسة الثالثة للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التقني العسكري في أيلول الماضي في موسكو، عن “دعم روسيا لجهود القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في سيناء”، مشدداً على أن القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مصر يلبي كذلك مصالح القاهرة وبلدان المنطقة ككل.

وكالات