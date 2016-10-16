الصراع بين حكومتي الغويل والسراج يتصاعد وشبح الانقسـام يـهدد لـيبيـا

أعلنت سلطات طرابلس السابقة، التي حلت محلها في نيسان الماضي، استعادة سلطتها على مقرات مجلس الدولة ومؤسسات حكومية من دون معارك، وقال رئيس “حكومة الإنقاذ الوطني” خليفة الغويل، الذي يرفض الرحيل: إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي “الحكومة الشرعية”، حسب قوله.

ودعا الغويل “جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ” إلى “ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن”.

وكان الغويل قد خسر في نيسان الماضي السيطرة على كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس والتي انتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع “حكومة الإنقاذ الوطني” تضمن آخرها قبل أيام انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.

ورداً على بيان الغويل، أصدرت حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج، بياناً أكدت فيه سيطرة “حكومة الإنقاذ” برئاسة خليفة الغويل على المؤسسات الحكومية لا سيما مقر المجلس الأعلى في طرابلس، وقالت: إن ما أقدمت عليه “حكومة الإنقاذ” يكرّس الفوضى في البلاد، مؤكدة أنها أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية وخاطبت النائب العام لإلقاء القبض على السياسيين الذين خططوا لاقتحام مؤسسات الدولة لتقديمهم للعدالة بتهمة محاولتهم تأسيس أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند لأي مبرر قانوني أو توافقي لوجودها.

ودانت استيلاء “مجموعة مسلحة” على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها “محاولات لتخريب الاتفاق السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وكانت حكومة “الغويل” قد اختفت عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكّن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الوصول إلى قاعدة “بوستة” البحرية بطرابلس نهاية آذار بعد أن واجهت عدة عراقيل من “حكومة المؤتمر الوطني”، التي لا تعترف بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي.

وكانت ليبيا قد دخلت في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ميدانياً، حققت القوات الموالية لحكومة السراج تقدّماً ملحوظاً في مدينة سرت بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” وتسببت الاشتباكات في مقتل 14 جندياً. واستمر القتال في سرت أكثر من ستة أشهر حيث يشن الجنود الموالون لحكومة طرابلس المدعومة من الأم المتحدة هجمات متواصلة منذ ذلك الحين بدعم من غارات جوية تنفذها مقاتلات أمريكية ضمن التحالف الدولي ضد “داعش”، ما أدى إلى تراجع أعداد التنظيم في تلك المناطق التي سيطر عليها.

وكالات