الـمـوصـل تـسـتعـدّ لـ”سـاعـة الـصفـر” وهجمات إرهابية جديدة تستهدف بغداد

تتواصل الاستعدادات لانطلاق عملية تحرير الموصل، المقرّر أن تشارك فيها القوات العراقية بتشكيلاتها المختلفة.

وبعث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برسالة طمأنة لأهالي الموصل، أكد فيها أن القوات الأمنية سوف تحررهم وستحافظ على الأمن من دون خسائر، كما فعلت في الرمادي والفلوجة، فيما كشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري وصول قطعات عسكرية كبيرة مدعومة بألوية من الحشد الشعبي إلى بلدة القيارة جنوب الموصل استعداداً لساعة الصفر، وقال: إن قطعات عسكرية كبيرة من الشرطة الاتحادية والدروع وألوية قتالية متكاملة من الحشد الشعبي وصلت إلى أطراف القيارة وبدأت خطة انتشار واسعة ضمن خطوط متعاقبة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي أن طلائع الحشد العشائري والمحلّي من أبناء المدينة ستكون أولى القطاعات المشاركة في المعركة، وأضاف: “إن قوات الحشد الشعبي بانتظار انطلاق ساعة الصفر للمشاركة في معركة تحرير الموصل ضمن المحاور التي حددت لها حسب الخطة الموضوعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة”.

يُذكر أنّ تحضيرات القوّات المسلّحة العراقية شارفت على نهايتها من أجل اقتحام الموصل، وهي أهم المناطق التي اجتاحها تنظيم “داعش” عام 2014.

في المقابل زعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن العراق لا يمكنه بمفرده طرد تنظيم “داعش” من مدينة الموصل، وقال: “يجب ألا يتحدّث أحد عن قاعدتنا في بعشيقة، سنبقى هناك، بعشيقة ضمانتنا ضد أي نوع من النشاطات الإرهابية في تركيا”، حسب قوله.

ورداً على تصريحات أردوغان أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أن العدوان التركي على الأراضي العراقية هو مؤامرة لتقسيم مدينة الموصل وضرب وحدة العراق، وأن خطورة هذا التدخل سيكون مدمّراً، وقال: إن من أسهم في سقوط الموصل هو من يسعى اليوم إلى تقسيمها، وأن الأصوات النشاز التي تطالب بمنع مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل هي محاولة لتقسيم المدينة، مؤكداً على ضرورة مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير المدينة من سيطرة “داعش”.

وكانت قوات النظام التركي أقدمت أواخر العام الماضي على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من الموصل.

وأضاف المالكي: “إن الغزو التركي تدخل سافر من نظام أردوغان وستكون نتائجه مدمرة وخطيرة على وحدة العراق”، لافتاً إلى أن الهدف الأساس من معركة الموصل هو تحريرها من إرهابيي “داعش” وتخليص أهلها، مشدداً على رفض التلاعب بحدود المدينة الإدارية.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت في وقت سابق الشهر الماضي على قرار رفض تقسيم محافظة نينوى، كما دعت وزارة الخارجية العراقية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان التركي على العراق.

يأتي ذلك فيما تبنى تنظيم “داعش” التفجير الانتحاري الذي وقع أمس في سوق مزدحمة في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة العراقية بغداد والذي راح ضحيته 55 شهيداً وأكثر من 60 جريحاً، وقالت الشرطة العراقية: إن انتحارياً فجر سترة ناسفة وسط تجمع للناس داخل خيمة، فيما قالت السلطات: إن بعض الناس كانوا يشيّعون أيضاً أحد السكان المحليين.

كما استشهد 12 شخصاً وأصيب 11 آخرون بجروح في هجومين إرهابيين منفصلين وقعا شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الشرطة العراقية: “إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نفذوا هجومين ارهابيين منفصلين أحدهما على نقطة تفتيش للشرطة في بلدة مطيبجة جنوب مدينة تكريت استشهد فيه ثمانية من أفراد الشرطة وأصيب 11 آخرون بجروح في حين قتل ثلاثة إرهابيين أيضاً في نفس الحادثة”.

وكالات