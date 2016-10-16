الرياض تعترف باستهدافها مجلس العزاء في اليمن وتحمّل مرتزقتها مسؤولية “المعلومات الخاطئة”!

أقرّ “تحالف بني سعود” بمسؤوليته عن الغارة التي استهدفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء في الثامن من الشهر الحالي، وأوقعت أكثر من 700 شهيد ومصاب، مدعياً أن الغارة تمّت بناء على معلومات مغلوطة.

وقال فريق التحقيق، الذي شكّله تحالف العدوان السعودي حول تلك الغارة في تقريره أمس، إن الغارة شنت بناء على معلومات مغلوطة قدّمتها القوات الموالية لعبد ربه منصور هادي، مبيناً أن الغارة الدامية تمّت من دون الموافقة النهائية لقيادة التحالف ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، حسب زعمه.

وكان النظام السعودي ادعى في البداية عدم مسؤوليته عن المجزرة إلا أنه عاد إثر الإدانات الدولية الواسعة وأعلن عن فتح تحقيق في الغارة المذكورة.

وفي سياق متصل، طالب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، بمحاكمة النظام السعودي بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الشعب اليمني، وقال: إن جميع محاولات النظام السعودي للوصول إلى مأربه لم تنجح إن كانت في ساحة الحرب أو على طاولة المفاوضات، مضيفاً: إن النظام السعودي حظي بدعم لوجستي وأمني من أمريكا والصهاينة لتنفيذ أهدافهم في المنطقة.

من جانبه، طالب مساعد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني بوقف بيع وتصدير الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية للكيان الصهيوني والنظام السعودي وبعض دول المنطقة، وقال، خلال كلمة له في جلسة نزع السلاح والأمن الدولي في الأمم المتحدة، إن الاستمرار في تقديم الأسلحة إلى السعودية والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل بيع الأسلحة لبعض دول الشرق الأوسط سيرفع من مستوى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن غارة مجلس عزاء صنعاء تعد جريمة حرب، ودعت في تقرير لها الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي الحكومات لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والسماح فوراً بالرحلات التجارية إلى صنعاء والسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهراً الماضية أضاف التحالف السعودي مجالس العزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة، مضيفة: يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق، مؤكدة أنه يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم ويجب ألا يترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر.

وشددت المنظمة على أنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث تسعى حالياً لإعادة انتخابها فيه وهي لا تواجه أي معارضة.

وحول دور أمريكا قالت المنظمة: إن الولايات المتحدة غدت طرفاً في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جواً خلال الغارات.

ميدانياً، استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية رتلاً عسكرياً للجيش السعودي قبالة منفذ البقع الحدوديّ، فيما تظهر الطائرات السعودية في الأجواء، ثمّ حدثت انفجارات كبيرة ناتجة من عبوات ناسفة استهدفت الرتل العسكريّ السعوديّ.

وأطلقت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية صاروخاً بالستياً من طراز زلزال 3 على معسكر ثويلة في ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير السعودية، وأفاد مصدر عسكري باستشهاد العميد منصور نمران قائد محور محافظة الحُديدة بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت قيادة المحور وسط المدينة غرب اليمن، كما أفاد بمقتل وجرح عدد من قوات هادي خلال صد الجيش واللجان لمحاولة تقدّمهم باتّجاه منطقة وادي الربيعة شرقي مديرية صرواح غرب مأرب.

وكالات