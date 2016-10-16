صحفيو سورية يطالبون في مؤتمرهم السادس بتعديل قانون الاتحاد الهلال: الحقيقة المدعومة بالإرادة هي السلاح الأقوى والأبقى والأكبر أثراً

بسام عمار-محمد عرفات-وسام إبراهيم-بلال ديب:

انطلقت أمس، أعمال المؤتمر العام السادس لاتحاد الصحفيين، على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وذلك تحت شعار “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين، تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة”، ويناقش المؤتمر على مدى يومين تقارير صندوقي المساعدة الاجتماعية والتقاعد، ومجموعة من الطروحات لتعديل قانون اتحاد الصحفيين، وإحداث أكثر من نقابة، كما سيتم انتخاب مجالس الاتحاد وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

وفي كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، نقل الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال لأعضاء المؤتمر تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة للمؤتمر بالنجاح في إنجاز مهامه ومسؤولياته، موجّهاً التحية إلى كل العاملين في الصحافة والإعلام في أرجاء الوطن وإلى الشرفاء من الصحفيين العرب والأجانب الملتزمين بمعايير المصداقية المهنية، وأكد أهمية دور الإعلام الوطني، العام والخاص، في فضح المؤامرة التي تتعرّض لها سورية،

والتي استخدمت فيها كل الأسلحة، وأولها الإعلام الذي عمل على تضليل الرأي العام، مبيناً أن الحقيقة المدعومة بالإرادة والتصميم والتضحية هي الأقوى والأبقى والأكبر أثراً، وهي السلاح الأمضى في التصدي للعدوان الذي تتعرض له سورية.

وأشار الرفيق الهلال إلى أن الإعلام الوطني له دور ريادي في التعريف بقضايا المواطنين ومشكلاتهم الأساسية ونقلها إلى أصحاب القرار، وبالتالي الإسهام بإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً على دور الإعلام الاستقصائي اليوم كأحد أهم صنوف الإعلام، واكتسابه أهمية خاصة في سورية كإعلام يسعى إلى حل القضايا وليس مجرد إثارتها، إلى جانب الإعلام السياسي التحليلي الذي يجمع بين الالتزام بموقف الوطن والشعب وإيصال الحقيقة، فهو ليس إعلام إثارة وتحريض بل إعلام تحفيز وبحث عن الحلول، وأضاف: إن ما يميّز مفهوم الإعلام لدينا هو استناده إلى المجتمع، فهو إعلام مجتمع قبل أن يكون إعلام دولة، وهو إعلام دولة لأنه إعلام مجتمع يعكس الرأي العام.

ودعا الأمين القطري المساعد أعضاء المؤتمر والصحفيين إلى نقل الحقيقة ولا شيء غيرها، لأنهم بذلك يخدمون وطنهم وقضاياه، وأن يلتزموا الحقيقة التي من خلالها يلتزمون الوطن وقضاياه، وبالتالي احترام المهنية والموضوعية واللتين هما لدى الإعلام المعادي مجرد حلم بعيد صعب المنال، مشدداً على أن الحقيقة التي يمتلكها الشعب السوري ومصداقية الإعلام الوطني هما أقوى من سلاح العدو كله وأساليب التضليل والتزييف التي يستخدمها، وأكد أن سورية تتعرّض اليوم لعدوان تتحالف فيه كل قوى الشر في هذا العالم، من دول الاستعمار التقليدي والجديد إلى أدنى الأتباع والعملاء، وتستخدم فيه كل الأسلحة الفتاكة وصولاً إلى عقيدة التكفير والإرهاب والتدمير والقتل، كما تستخدم أدوات التجويع والمقاطعة بجميع أنواعها، وهي أول حرب يستخدم فيها سلاح التضليل الإعلامي على هذا المستوى من التركيز والتكنولوجيا المتطوّرة.

وأضاف الرفيق الهلال: إن أعداء سورية اليوم يجدون أنفسهم مضطرين للاعتراف على مضض بأن القضاء على الدولة السورية وعلى إرادة الشعب مستحيل، وأن هدفهم لن يتحقق، لذلك تحوّلوا إلى أهداف أخرى هي محاولة إضعاف سورية وتدمير جميع طاقاتها كي تبقى ضعيفة إلى أمد طويل، ولكنهم فشلوا، وهذه الحالة أصابتهم بالارتباك، وهو ما يعترف به جميع المراقبين والمحللين الأوروبيين والأمريكيين، ما دفعهم أيضاً لدعم الإرهاب بما فيه إرهاب “النصرة” و”داعش” دعماً أكبر وبشكل علني، وربما الدخول في الحرب بشكل مباشر أو شبه مباشر، وأكد أن سورية وحلفاءها مصرّون على متابعة المعركة، التي سوف تقرّر شكل النظام الدولي القادم، وأضاف: إن الصمود البطولي غير المسبوق للشعب العربي السوري ولقائده السيد الرئيس بشار الأسد أعاد التذكير بالحقائق التاريخية الكبرى، ومن أهمها أن مصير سورية سوف يحدد مصير الإقليم والعالم، وشدد على أن هذا هو قدر السوريين وخيارهم.

مراد: الصحافة رسالة تنوير ومعرفة

من جانبه وجّه رئيس اتحاد الصحفيين إلياس مراد باسم أعضاء المؤتمر العام التحية للسيد الرئيس بشار الأسد، وتحدّث عن رعاية سيادته واهتمامه بالقضايا المتعلّقة بمهنة الصحافة وبشؤون الإعلاميين، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني في التصدي للإعلام المضلل وكشف زيفه وتشويهه للحقائق على الأرض، وذكر أنه في المدة الفاصلة بين المؤتمرين الخامس والسادس للاتحاد، عصفت بدول المنطقة الكثير من الأحداث والوقائع، وواجه الوطن أبشع عدوان على مرّ التاريخ، وتعرّض الصحفيون للخطف والاغتيال من قبل إرهاب ظلامي وقوى تكفيرية تقف خلفها وتموّلها دول الغرب ومشايخ الخليج، كما تطرّق إلى المؤسسات الإعلامية المعادية، وما بثّته من كذب وتضليل وتلفيق للأحداث طوال الأعوام الخمسة الأخيرة، وإلى الصحفيين المأجورين الذين باعوا أقلامهم ومهنتهم لمن يدفع أكثر، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا خدماً لإمبراطوريات المال والإعلام.

كما ثمّن مراد دور الزملاء في الدفاع عن سورية والوقوف في وجه الإعلام المعادي وفضح زيفه، مستذكراً الشهداء الصحفيين الذين اغتالتهم العصابات الإرهابية التكفيرية، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة والسامية في نقل حقيقة الأحداث والوقائع للعالم أجمع، مؤكداً أن الصحفيين السوريين دافعوا خلال الأزمة عن بلدهم ومؤسساته ومكانته وامتزجت دماؤهم بدماء أبطال الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.

وتحدّث أيضاً عن جهود اتحاد الصحفيين طوال الأعوام الخمسة الأخيرة في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعن نشاطه ووجوده في مختلف ساحات الوطن، وأوضح أنه رغم الظروف والإمكانات المحدودة استطاع إنجاز بعض من توصيات ومقترحات المؤتمرات السابقة، حيث تمّ تأمين مقر جديد للاتحاد وتقرّرت زيادة حجم المساعدات المقدّمة للمتقاعدين من الصحفيين وفق الإمكانات وزيادة المساعدات الاجتماعية، كما طالب الحكومة بتطبيق القانون المتعلّق بنسبة 6.5 % الخاص بالعمل الصحفي، ورفع سن التقاعد، وأشار إلى أن الصحافة رسالة تنوير ومعرفة الغاية منها الارتقاء بالمجتمعات والإعلاء من شأنها، وأنها تقود ولا تقاد، كون مهمتها الأساسية الكشف عن الحقائق والتعبير عن المجتمع وصياغة التاريخ، ودعا لإيقاف النقل من المؤسسات غير الإعلامية ما لم يكن الشخص المنتقل أو المنقول صاحب كفاءة غير متوفرة في المؤسسات الإعلامية.

وتركّزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تنسيب كل من يعمل في الإعلام وتنطبق عليه الشروط، وسط شكاوى من التأخير في تعديل قانون الصحفيين وخاصة بعد إقرار الدستور، لتجاوز نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، كما طالبت بدراسة الصعوبات التي ظهرت في عمل الإعلام الوطني خلال الأزمة ومعالجتها، وكانت هناك شكاوى من عدم تنفيذ مقررات المؤتمرات السابقة، واتهم البعض الاتحاد بالضعف والترهل، مؤكداً على ضرورة قيام الاتحاد بواجب الدفاع عن الصحفيين في المواقف التي تواجههم، معتبراً أن فعالية الاتحاد في حماية الصحفيين ضعيفة.

حضر افتتاح المؤتمر الرفاق أعضاء القيادة القطرية: يوسف أحمد، د. خلف المفتاح، د. عبد الناصر شفيع، إضافة إلى وزيرَي الإعلام والثقافة، والرفاق أمناء فروع دمشق وريفها وجامعة دمشق، ورئيسَي اتحاد الناشرين والكتّاب العرب، ورؤساء نقابات ومنظمات شعبية، وأعضاء المؤتمر.

المفتاح: رفع المهارات الإعلامية وامتلاك مساحة عالية من الحرية

وفي تصريح صحفي أكد الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح أهمية رفع المهارات الإعلامية والارتقاء بها وتطوير وسائل الإعلام وتحسين ظروف عمل الإعلاميين الذين استطاعوا الانتصار في ميادين كبيرة وواسعة بالإمكانيات المتوافرة، معرباً عن أمله بمساهمة الإعلاميين في انتخاب ممثلين يرون فيهم الكفاءة والإمكانية، وأشار إلى أهمية امتلاك أدوات التقانة ومساحة عالية من الحرية تتيح تأدية الدور الإعلامي بكفاءة وقوة، منوّهاً بدور الإعلام الاستقصائي في ظل هذه الظروف كرافعة أساسية في إطار مواجهة الفساد والكشف عن مواقع الخلل والمساهمة بحلها عندما توضع بيد السلطة التنفيذية.

ترجمان: مطالبون بتحسين جودة المنتج الإعلامي

وفي تصريح لـ”البعث” قال المهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام: إن الإعلاميين مطالبون اليوم بتطوير وسائل إعلامهم وتحسين جودة المنتج الإعلامي وتعزيز الثقة بين الجمهور والمواطن وتعزيز الثقة بين الصحفي واتحاده، وهذا لا يمكن أن يحدث دون مراجعة شاملة وصريحة وجريئة وشفافة لآليات العمل القائمة، فعليهم أن يعرفوا أين اخطؤوا وأين أصابوا ليتلافوا الخطأ ويعززوا الصواب، ويضعوا استراتيجية مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات.

الأعضاء: تعزيز دور الاتحاد وتحسين ظروف العمل

والتقت “البعث” عدداً من أعضاء المؤتمر العام وضيوفه، واستفسرت عمّا لديهم من آراء ومقترحات تسهم في تطوير عمل الاتحاد والأداء الإعلامي، فأشاروا إلى ضرورة القيام باتخاذ القرارات المناسبة التي تلبّي احتياجات المرحلة الراهنة وتتماشى مع التطورات، وإلى إتاحة المجال للزملاء الذين يعملون في القطاع الخاص للانضمام إليه، وأن يكون له دور مهم في تطوير التشريعات الإعلامية، كما طالبوا بتحديث النظام الداخلي، وتحسين عمل صندوق المساعدة، وإلغاء سن التقاعد كون العمل الصحفي يستحيل تحديده بعمر معيّن.

وأشاروا إلى أهمية العمل على إقرار المقترحات والتوصيات التي قُدمت في المؤتمرات السابقة، وألا تبقى حبيسة الأدراج، وأن يتم العمل على تفعيل فروع الاتحاد، وزيادة مبلغ الضمان الصحي ورواتب المتقاعدين وتعويض العمل الصحفي وأيضاً تعويض الوفاة، واقترحوا تنظيم نشاطات اجتماعية تجمع الزملاء مع بعضهم البعض وتضمن استمرار التواصل واللقاء فيما بينهم، مشددين على ضرورة أن يكون اتحاد الصحفيين صلة الوصل بين المسؤول والمواطن، وأن يكون فاعلاً في القضايا المتعلقة بعمل الإعلاميين، وله حضور قوي وفاعل يعبّر عن الرأي العام ويلامس هموم الناس وشؤونهم.

كما لفتوا إلى أهمية تشميل الإعلام الإلكتروني بالقوانين والتشريعات الإعلامية، وبأن يسعى الاتحاد إلى إعداد دورات تخصصية للتدريب والتأهيل.

ورأى الإعلامي محمد النجم في المؤتمر فرصة لوضع الرؤى المستقبلية وفتح المجال “للتفكير في ما يجب العمل عليه في المؤسسات الإعلامية لمواكبة إعادة الإعمار والجانب الإنساني وسواها من القضايا، وهذا يتطلب الاهتمام بالتأهيل والتدريب لمواكبة كل جديد لأن المطلوب هو العمل على الارتقاء بالمستوى والمحتوى، ونحن بحاجة إلى ترميم العلاقة بين إعلامنا والجمهور وإعادة كسب ثقة المواطن من جهة وتثبيت الجمهور الحالي الذي يثق بإعلامنا”.

وقالت الإعلامية هناء الصالح: إن “الإعلام السوري يحتاج إلى حرية أكبر ويحتاج إلى حماية الصحفيين عندما يكون هناك ضغوطات تمارس عليهم من قبل أي جهة، وهو أيضاً بحاجة إلى دعم مالي كبير سواء كان إعلاماً عاماً أم خاصاً”، ودعت إلى معاملة الإعلام الخاص معاملة القطاع العام، وتمنّت دعم الكوادر التي تستحق، لتأخذ دورها الحقيقي بعد تهميش لسنوات، مضيفة: “في المرحلة القادمة حيث التوجه نحو الصحافة الاستقصائية، يجب على الدولة أن تسنّ قوانين تحمي الصحفيين حماية فعلية وجادة”.

وطالبت الصالح بألا يكون العمل الإعلامي حكراً على خريجي كلية الإعلام، وأن يتاح هذا العمل للمبدعين وأصحاب المبادرات والأقلام، كما طالبت بدعم جيل الشباب لضخ دماء جديدة وإنتاج جيل جديد يطوّر العمل الإعلامي.

من جانبه قال عفيف دلّا: نعوّل على مزيد من الخطوات النوعية لتطوير الإعلام تلبية لمتطلبات واحتياجات الإعلاميين السوريين، متحدثاً عن صعوبات على مستويات عديدة يمكن التطرّق إليها خلال المؤتمر، سواء على مستوى إعادة هيكلة الموارد البشرية، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات لناحية الاستفادة القصوى من إمكاناتها المادية والبشرية، أم على مستوى العمل على تقديم رؤية استراتيجية عميقة وبعيدة المدى تستفيد من كل الأدوات المتاحة اليوم، وتعيد إنتاج أدوات جديدة على مستوى العمل الإعلامي، وأضاف: إن هناك استحقاقات ومهام كبيرة تنتظر الإعلام السوري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وهاجس التطوير في هذه المرحلة هو هاجس دائم، مشيراً إلى أن الإعلام قدّم الكثير خلال الأزمة بإمكانياته البسيطة قياساً بماكينات الإعلام الخارجي المضلل، وأكد أن الإعلام كان جبهة أساسية من جبهات المواجهة في هذه المعركة المفروضة علينا، فقد استطاع كشف الأباطيل التي روّج لها الإعلام المعادي، وقام بتعريته أمام الرأي العام العربي.

وخلال متابعته أعمال المؤتمر، أكد وزير الإعلام على ضرورة تطوير آليات العمل الإعلامي في القيادة النقابية القادمة لاتحاد الصحفيين، وتعزيز الثقة مع المواطن، والوقوف على الأخطاء والبحث عن حلول مناسبة لها، إضافة إلى بناء رؤية استراتيجية للمستقبل، وأضاف: تمّ وضع مصفوفة زمنية وآلية تنفيذية لعدد من المشاريع من ضمنها قانون الإعلام الجديد، الذي تتم دراسته، ودعم القطاع الخاص وتشجيعه، مبيناً أنه تمّت مناقشة موضوع التأهيل والتدريب ضمن الحكومة وجرى الاتفاق على التعاون مع وزارة التعليم العالي وهيئة تخطيط الدولة لإصدار شهادة من معهد الإعداد الإعلامي تؤهّل الإعلاميين للعمل في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.