“ويكيليكس”: مشيخة قطر مولت كلينتون بمليون دولار!

كشفت إحدى الرسائل الالكترونية السرية للمرشحة هيلاري كلينتون، نشرها “ويكيليكس”، أن مشيخة قطر قدّمت في 2012 هدية بقيمة مليون دولار لمؤسسة كلينتون، أثناء عملها وزيرة للخارجية، على الرغم من وعد الأخيرة بالحد من تبرعات الحكومات الأجنبية.

وفي رسالة عبر البريد الالكتروني يبلغ مسؤول كبير في مؤسسة كلينتون زملاءه بأن تبرعاً مزمعاً من “مشيخة براميل الغاز” بمناسبة عيد ميلاد بيل كلينتون تمّ خلال اجتماع عقده مع سفير قطر في واشنطن.

وقال أميتاب ديساي المسؤول في المؤسسة، على بريده الالكتروني، إن “السفير طلب رؤية دبليو. جيه. سي (وليام جيفرسون كلينتون) لمدة خمس دقائق في مدينة نيويورك لتقديم شيك بمبلغ مليون دولار وعدت به قطر بمناسبة عيد ميلاد دبليو. جيه. سي في 2011”.

وتعدّ هذه الرسالة المخترقة من بين آلاف الرسائل التي نشرها ويكيليكس خلال الأسبوع الماضي من حساب جون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون الانتخابية 2016.

وأدى هذا الاختراق وعمليات اختراق مماثلة جرت في الآونة الأخيرة لحسابات مسؤولين آخرين في الحزب الديمقراطي إلى إحراج حملة كلينتون، وقد أظهرت بعض هذه الرسائل كلينتون ومساعديها بأنهم يقولون أموراً في أحاديث خاصة تتناقض مع مواقفهم العلنية، ويرى البعض أن الوثائق التي سرّبها موقع ويكيليكس عن هيلاري، أبرزت أنها تعتمد سياستين مختلفتين، واحدة رسمية للجمهور والثانية خفية عن الأنظار.

كما كشفت وثائق ثانية عن رسالة لأحد أعضاء الحملة الانتخابية لكلينتون، تتضمن مخططاً لبث معلومات مغلوطة عن المواصفات الواجب توافرها لدى النساء لشغل وظائف في شركات ترامب.

وتضمنت الوثيقة “معلومات ومقترحات مهينة وغير لائقة” يتوجب توافرها في النساء اللاتي يبحثن عن عمل في إحدى شركات ترامب، كضرورة وجوب توافر وزن معين لا يجب تخطيه، والإدلاء بمعلومات كاذبة عن العمر الحقيقي، بالإضافة إلى ما قد يتعرضن له من سوء المعاملة ناهيك عن التحرّش، كما أشارت الوثيقة إلى وجود نية لدى حملة كلينتون لنشر معلومات كاذبة تتعلّق بما يمكن أن تتعرض له النساء أثناء ساعات العمل “كقبلة شفاه مثلاً” أو تحرش جسدي “تحت الطاولة” أثناء عقد الاجتماعات.

من جهته نفى دونالد ترامب تهم التحرّش المنسوبة إليه مؤخّراً بعد أن زعمت نساء عدة أنهن تعرضن لمضايقات من قبله، متهماً وسائل إعلام بإطلاق “أكاذيب سافرة”.

وقال ترامب: “هذه القصص مختلقة بالكامل، و100 ٪ ملفقة”، موضحاً أن تلك النساء يفعلن ذلك وينشرن الأكاذيب، من أجل دقيقة من الشهرة أو المال”، نافياً علاقته بهن أو حتى معرفتهن مسبقاً، مشيراً إلى أن منافسته كلينتون وصحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى تشن حملة خبيثة لإثنائه عن خوض الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الثاني المقبل.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت الخميس عن امرأتين تأكيدهما أن ترامب تحرّش بهما، الأمر الذي نفته حملة ترامب تماماً.

وظهرت إحدى المرأتين، وتدعى جيسيكا ليدز، في تسجيل مصوّر على موقع “نيويورك تايمز” الالكتروني وهي تروي كيف لامسها ترامب فيما كانت جالسة بقربه أثناء رحلة طيران قبل حوالى 30 سنة.

من جانبها أكدت رايتشل كروكس أن ترامب قبلها رغماً عنها عام 2005 في وقت كانت تعمل موظفة استقبال في شركة داخل مبنى “ترامب تاور” عندما كانت في الـ 22 من العمر. كما عرفت حملة ترامب انتكاسة الأسبوع الماضي مع نشر شريط فيديو يعود لعام 2005، يتفاخر فيه ترامب بتبني سلوك حيال النساء أقرب إلى المضايقات، مستخدماً كلاماً بذيئاً.