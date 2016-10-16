جمعيات ألمانية تقدّم الدعم المالي والعيني للإرهابيين في سورية

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية عن قيام جمعيات مالية ألمانية بإرسال مساعدات مالية وعينية للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وبينت المجلة أنه بحسب التحقيقات فإن بعض تلك الجمعيات خططت لإرسال 9 سيارات إسعاف إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في سورية في عام 2014، ولكن الخلافات بين هذه المجموعات أدت إلى تسليم هذه السيارات لمجموعة “أحرار الشام” الإرهابية، وأوضحت أن المحققين كشفوا ذلك بعد التنصت على المكالمات الهاتفية بين إرهابيين متطرفين في ألمانيا في عام 2014، مشيرة أيضاً إلى أن جمعية أخرى حاولت إرسال سيارة إسعاف ومبلغ 6000 يورو لمجموعة متطرفة إلا أن السلطات الأمنية في ألمانيا صادرتها.وأشارت المجلة إلى أن هذا المتطرف عاد مجدداً الى سورية بعد ذلك بأشهر حيث التقى أعضاء من جماعات مقربة من “داعش” وقدم لهم أموالاً وأجهزة رؤية ليلية.

كما كشف تقرير لموقع “ذا كناري” الالكتروني البريطاني بعضاً من أساليب التضليل الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام البريطانية لتلميع صورة التنظيمات الإرهابية في سورية ومحاولة تقديمها للرأي العام على أنها “معارضة معتدلة”، وسلّط الضوء على التغطية التي حصلت عليها “حركة نور الدين الزنكي” من قبل القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني مطلع الشهر الجاري، وقال: “في أكثر التقارير الغربية المخزية عالمياً ظهر تقرير عن سورية مؤخراً، قامت خلاله “القناة الرابعة” بتقديم التغطية الإعلامية الإيجابية لقتلة الأطفال، حيث ظهر مراسل القناة مع إرهابيي “حركة نور الدين الزنكي” في حلب وقام بوصفها بـ “المعتدلة”، زاعماً أنها تضمّ في صفوفها مزراعين وعمال المصانع”، إلا أن متابعي الأحداث في سورية والمخضرمين يعلمون أن هذه هي المجموعة نفسها التي قامت بذبح الفتى الفلسطيني عبد الله عيسى، البالغ من العمر 12عاماً، بطريقة وحشية بعد اختطافه من أحد المشافي، حيث قام إرهابيو الحركة بتصوير عملية قطع رأس الفتى بسكين صغيرة ونشر مقطع الفيديو على الانترنت.