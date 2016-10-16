بيونغ يانغ تحذّر بريطانيا من المشاركة في المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية

أكدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية أن مشاركة بريطانيا في المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، المقررة الشهر المقبل، تعد عملاً عدائياً ضد كوريا الديمقراطية، مطالبة لندن بإلغائها.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكورية الديمقراطية، أنه لا يمكن السماح بمشاركة بريطانيا على الإطلاق في تلك المناورات لكونها تهدد الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية بشكل خطير، مشيراً إلى أن بلاده “لن تبقى مكتوفة الأيدي” أمام المشاركة البريطانية في مخططات القوى المعادية لها خلافاً لمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة التي أقيمت على أساسها العلاقات الثنائية مع لندن.

ودعا المتحدث الكوري الديمقراطي بريطانيا إلى استخلاص الدروس من قتل عدد كبير من مواطنيها في الحرب الكورية السابقة وإنتاج الإرهاب وأزمة اللاجئين غير المسبوقة إلى أوروبا جراء مشاركتها في الحرب على العراق عام 2003 وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل على إثارة التوتر وتأجيج حالة عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال المناورات السنوية المشتركة التي تجريها مع كوريا الجنوبية حيث من المقرر انطلاق تلك المناورات لهذا العام في الفترة ما بين 4 و10 من تشرين الثاني المقبل، في حين أفادت الأنباء بأن بريطانيا أرسلت طائرات مقاتلة للمشاركة فيها.

وكانت بيونغ يانغ وصفت تحليق قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق الشطر الجنوبي بأنها استفزازات غير مسؤولة تدفع بشبه الجزيرة الكورية إلى حافة الانفجار، وقالت الوكالة: إن استفزازات “دعاة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين تدفع في كل ساعة شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الانفجار”.

وتوعدت الوكالة بأن الجيش الكوري الديمقراطي يمتلك “كل القدرات اللازمة للرد عسكرياً” وتدمير العدو “من ضربة واحدة” إذا ما تعرضت كوريا للهجوم.

وكالات