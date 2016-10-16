التدخل الألماني في الشأن السوري

صار من الواضح أن الموقف الألماني من الحرب العدوانية على سورية مبني على حسابات مغلوطة ارتكزت على تقويم خاطئ للواقع، بالاستناد إلى آراء مجموعة من المثقفين السوريين الذين مارسوا نشاطاتهم، عبر مركز غوته بدمشق، بما يتعارض مع الطابع الرسمي الذي ينظم العلاقة بين المعهد والدولة السورية، وفق قواعد العلاقات الدولية القائمة على احترام السيادة الوطنية.

ففي شهر آذار من العام 1996، نظم معهد غوته ندوة حوارية في دمشق، شارك فيها صادق جلال العظم ودعا خلالها إلى ضرورة “تغيير النخبة الحاكمة في سورية”!!. وتحوّل المركز فيما بعد إلى نقطة جذب لمجموعات من المثقفين الذين تمّ إبرازهم لاحقاً عبر وسائل الإعلام الألمانية. وبعد قرار الحكومة الألمانية إغلاق المعهد، تم تحويل نشاط فريق العمل إلى برلين، حيث جرى تأمين فرص عمل لمجموعة منتقاة من “المعارضين”، وتمّ التواصل مع عدد من رواد المعهد بهدف إقامة فعاليات ثقافية في ألمانيا.

ومن المعروف أن معهد غوته يعمل على نشر اللغة الألمانية، وله مراكز في العديد من عواصم العالم، وكل مركز يحمل اسم المدينة التي تستضيفه. لكن يبدو أن مركزه بدمشق سيمثل حالة استثنائية نتيجة إصرار السلطات الألمانية على استمرار نشاطه من برلين، إذ وبدلاً من العمل على تعليم اللغة الألمانية لآلاف السوريين المنتشرين في المدن الألمانية، فإنه سوف يعمل على ترويج سرديات “المعارضة”، وتسويق مجموعة من الشخصيات السورية بوصفها ممثلة للشعب السوري.

ويبدو أن الأزمة السورية تحوّلت إلى بند ثابت في الخطاب السياسي الألماني الموجّه إلى الداخل والخارج، كما بدا واضحاً من التلاعب بقضية اللاجئين واستثمارها في الانتخابات المحلية. وضمن هذا الإطار تندرج المقابلة التي أجرتها مجلة دير شبيغل مع وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي، حول زيارته التي كانت مقررة لطهران في الثاني من تشرين أول الجاري (ألغيت فيما بعد!)، على رأس وفد كبير بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وبعيداً عن أي روح موضوعية، تضمنت السطور الأولى من المقال اجتراراً لسردية الخطاب المعادي لسورية من خلال تعريف إيران بوصفها، إلى جانب روسيا، “الداعم الأقوى للنظام القائم”، كما تحدّث الوزير عن نيته نقل “انزعاج ألمانيا من موقف طهران” الداعم لسورية، وعن تأثره بمعاناة الشعب السوري، ليصل إلى استنتاج بأن “على كل المتورطين في الشأن السوري الشعور بالعار لمشاركتهم فيما يحدث”.

فهل ينطبق هذا على أصحاب القرار في الحكومة الألمانية؟ فقبل أقل من أسبوع، نشرت مجلة بيلد أم زونتاغ، مقالاً حول التدخل العسكري الألماني في الحرب العدوانية على سورية، بالاعتماد على عناصر الاستخبارات الاتحادية الذين يعملون انطلاقاً من مراكب تقف قبالة الساحل السوري، ويستخدمون معدات تكنولوجية متطورة تتيح لهم مراقبة تحركات القطعات العسكرية على امتداد 600 كيلومتر داخل البلاد وينقلون تلك المعلومات إلى ضباط من الولايات المتحدة وبريطانيا يقومون بإيصالها إلى المجموعات الإرهابية.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية نشر في 12 أيلول مقالاً يعبر عن عدم رضا برلين عن استبعادها من التوافق الروسي الأمريكي، وجاء فيه إن “الحكومة الألمانية، وبشكل خاص وزارة الخارجية، ترعى باستمرار اجتماعات منتظمة مع شخصيات سياسية من معارضة الخارج لمناقشة مشاريع إعادة الإعمار في سورية”. ورأى كاتب المقال أن “استبعاد برلين يعود إلى ضعف تأثيرها على الميدان السوري، وأن سد هذه الثغرة يتطلب زيادة النشاط العسكري الألماني في الشرق الأوسط بما يتوافق مع مسار عسكرة السياسة الخارجية”.

ويتوافق هذا التوجه مع مرور ثلاث سنوات على إعلان الرئيس الألماني، يواخيم غاوك، نية بلاده توسيع نفوذها في العالم وفق ما جاء في الخطاب الذي ألقاه في الثالث من تشرين الأول 2013. وكان ذلك الخطاب بمثابة نقطة انطلاق لحملة تم التخطيط لها بعناية بهدف حشد النخب السياسية الألمانية لدعم هذا التوجه الذي اكتسى صورة منهجية مع صدور الكتاب الأبيض الخاص بالجيش الألماني، والذي نص على ضرورة قيام ألمانيا بدور قيادي عالمي بالاعتماد على القوة العسكرية.

ويبدو أن الساحة السورية تحوّلت إلى ميدان تجريب عملي لتوجهات برلين التي تتعارض بشكل كامل مع نهج الوسطية الذي اتصفت به سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط جدار برلين.

مازن المغربي