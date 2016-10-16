توتر العلاقات المصرية السعودية

توترت العلاقات المصرية السعودية قبل أيام، بعد تصويت مصر على مشروع قرار روسي بشأن سورية في مجلس الأمن، خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع المندوب السوري بشار الجعفري، على عكس رغبة بني سعود.

وقد تأزمت العلاقة الثنائية بين الجانبين بعدما اتخذت مملكة الرمال قراراً بقطع امدادات المعونات النفطية عن مصر، رغم أن اتّفاقاً بهذا الشأن مدّته خمس سنوات كان قد عُقد بينهما، ما دفع بوزارة الطاقة المصرية إلى البحث عن بدائل أخرى تستطيع أن تغطّي حاجات البلاد من هذه المواد.

التطوّرات المتسارعة سابقت المهاترات الإعلامية السعودية على فضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، باستدعاء السفير السعودي من القاهرة للتشاور كمؤشر لتباعد وجهات النظر بين القاهرة والرياض في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ورغم نفي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وجود أي طابع سياسي وراء القرار السعودي إلا أن وسائل إعلام مصرية شنت هجوماً شديداً على المملكة الوهابية، حيث أكدت أن الرياض لا تطيق موقفاً مستقلاً وقيادياً لمصر، وما تريده هو أن يكون الموقف أو القرار المصري ملحقاً بالقرار السعودي، وأن سلاحها الأقوى في سياستها الخارجية هو المال السياسي مقابل فروض الطاعة والولاء.

ولا تمثل هذه الأزمة قضية طارئة، فقد بدأت بعد التقارب السعودي مع النظام التركي العثماني، وتهديد الأمن القومي المصري، عبر دعم الرياض لكل من اديس ابابا والخرطوم في ملفي سد النهضة ومثلث حلايب وشلاتين، فيما باتت محاولات مصر لاستعادة دورها العربي والإقليمي والدولي الشغل الشاغل للنظام الوهابي، الأمر الذي خرج في صورة تصريحات معلنة، خاصة بعد التقارب المصري الروسي، واللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف مؤخراً في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لا يروق لآل سعود ويعتبرونه خروجاً عن الطاعة.

إن الموقف المصري المساند للموقف الروسي تجاه حل الأزمة في سورية ليس الأوحد في توتر العلاقات، إذ يأتي نكث السعودية لوعودها البترولية، مع الرفض الشعبي والقانوني لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس السيسي باعتبارها تنازلاً عن جزيرتي تيران وصنافر والتي تسمح لآل سعود بالتحكم في ممرات البحر الأحمر الاستراتيجية بشكل يخدم أهدافها وتطلعاتها لتطوير علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وهو ما يمثل أولوية مطلقة حالياً في سياستها الخارجية.

صلاح الدين إبراهيم