اليونسكو والأقصى

في زحمة الأحداث التي تعصف بالمنطقة العربية، وما يتبعها من استنزاف واحتقان وحرب بالوكالة في العراق واليمن وسورية، نفى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” وجود أي علاقة تاريخية تربط بين الكيان الصهيوني والمسجد الأقصى ولاسيما حائط البراق (حائط المبكى كما يسميه الحاخامات الصهاينة)، ودعا إلى العودة إلى الوضع التاريخي كما كان حتى شهر أيلول عام 2000، والسؤال: أين “عرب الاعتدال” وأين خدم الحرمين المتشدّقين بالدفاع عن الأقصى؟.

سؤال كبير بحجم “ملهاة الربيع العربي”. فأنظمة الخليج العربي غائصة حتى الركب في المؤامرات والبحث عن تحالفات مع اسرائيل، أما من حمل الراية وجعل القدس بوصلته فأشغل بـ”ثورات ملوّنة”، وجرى زجه في حروب الدفاع عن وجوده وكيانه.

منذ النكبة والكيان الصهيوني لا يوفّر جهداً لطمس معالم الأقصى، إذ بلغ حجم الإنفاق على تهويد القدس عشرات ملايين الدولارات، وتمّ حفر الأنفاق، وهدمت المنازل في المدينة القديمة، وكتبت عبارات باللغة العبرية على جدران المسجد الأقصى لتغيير تاريخية المكان، ووحدهم المقدسيون وقفوا مدافعين عن مدينتهم وتاريخهم، أما عرب البترودولار فلم يحرّكوا ساكناً للدفاع عن أولى القبلتين.

ولا يختلف أحد أن سورية والعراق ومصر واليمن هي الرافعة للمشروع القومي المناهض للهيمنة، بينما يسعى النظام السعودي لتحطيم الأنظمة الجمهورية من خلال تصدير الأزمات والحروب والهرولة للقاءات مع شخصيات اسرائيلية والتي كشفت عنها صحيفة جيروزاليم بوست مؤخراً ونقلتها من الحالة السرية الى العلن، مشيرة الى موافقة النظام السعودي على فتح أجوائه أمام الطيران الاسرائيلي في الحرب على ايران، ناهيك عن الطلب منها التوسط لدى الولايات المتحدة الأمريكية لقلب أنظمة حكم من خلال دعم الإرهابيين وتمويلهم وتسليحهم.

ورغم محاولات البعض كبح جماح الارتماء السعودي في أحضان الاسرائيلي إلا أن ذلك لم يكن دافعاً لها لصحوة ضمير، بل على العكس أمعنت في العداء والكراهية.

من تابع عملية التصويت على مشروع القرار عليه أن لا يدّعي الإسلام والعروبة والارتباط العقائدي بالمسجد الأقصى، لأن من صوّت على القرار دول ليست إسلامية، وإنما دول تحترم التاريخ والوجود المقدّس لدور العبادة، وتدرك مدى أهمية العبادة التاريخية لمن بشر بالرسائل السماوية، وهنا تكمن الخطورة التي لا يريد أن يدركها من اختطف الكعبة المشرفة، فتغيير ملامح التاريخ يعني إبطال العبادات السابقة وتنكراً للكتب المقدسة التي تُجمع عليها البشرية قاطبة، باستثناء الصهيونية العالمية التي تجهد لتغيير تلك الملامح التاريخية.

وحدها اليونسكو تدرك مدى خطورة التلاعب وتغيير المجرى التاريخي السماوي، ووحدهم المقدسيون سيواجهون تبعات قرار اليونسكو الذي أثار زوبعة كبيرة في الأوساط التلمودية والسياسية الإسرائيلية، في مقابل انشغال الدول الخليجية باحتكار الإسلام والسيطرة بمالها السياسي على ضمائر الكثير من الدول الإسلامية ودعم “جهادييها” لقلب أنظمة الحكم في الدول الرافضة لتوجهاتها السياسية والطائفية.

علي اليوسف