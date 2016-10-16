شهداء وجرحى في اعتداءات إرهابية جديدة على حلب قواتنا المسلحة تمشط مزارع معان.. وسـلاح الـجـو يدك تجمعات وخطوط إمداد التكفيريين في أرياف اللاذقية وحمص ودير الزور

تسير عمليات الجيش العربي السوري وفق تكتيك عسكري دقيق ومدروس في مختلف المناطق التي تسلل إليها الإرهاب التكفيري، ففي سياق عملياتها المستمرة في أحياء حلب الشرقية اكتشفت وحدات من الجيش، أمس، نفقاً للتنظيمات التكفيرية في محيط قلعة حلب وتم توجيه ضربات مركزة إليه أدت إلى تدمير النفق ومقتل جميع الإرهابيين المتواجدين في داخله.

وفيما تابعت قواتنا العاملة في ريف حماة الشمالي تأمين بلدة معان بعد أن سيطرت عليها قبل أيام، حيث قام عناصر الهندسة بتمشيط البلدة ومحيطها وفككوا عشرات العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم، وجه سلاح الجو سلسلة ضربات على تجمعات وخطوط إمداد إرهابيي داعش والنصرة في أرياف حمص واللاذقية وإدلب ودير الزور وكبدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

في الأثناء واصلت التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شرق حلب اعتداءاتها الإرهابية الجبانة ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 6 مواطنين بجروح في حيي السليمانية والجميلية، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي حلب وريفها وبعد عملية رصد ومتابعة اكتشفت وحدة من الجيش نفقاً يتحصن الإرهابيون بداخله في محيط قلعة حلب، وتم توجيه ضربات دقيقة ومحكمة أدت إلى مقتل العديد من الإرهابيين داخل النفق وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وفي ريف حماة قضى الطيران الحربي على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية في غارات مكثفة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في معردس صوران وطيبة الإمام واللطامنة والمصاصنة بالريف الشمالي، وتأكد تدمير مقرات قيادة وعدد من الدبابات والآليات المزودة برشاشات للإرهابيين بضربات سلاح الجو على أوكارهم وتجمعاتهم غرب عطشان وسكيك وشمال مورك قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

وفي وقت سابق أعلن مصدر عسكري إنجاز وحدات الجيش والقوات المسلحة عملية تمشيط المزارع المحيطة ببلدة معان في ريف حماة الشمالي التي استعادت السيطرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية، وذكر أن عناصر الهندسة في الجيش قاموا بتفكيك عشرات العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في مزارع البلدة قبل سقوط عشرات القتلى بين صفوفهم وفرار الباقين باتجاه بلدتي مورك وعطشان وغيرهما من المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو جيش الفتح، ولفت إلى أن وحدات الجيش عثرت خلال عملية التمشيط على 3 منصات إطلاق هاون و3 مدافع هاون عيار 120مم و50 قذيفة هاون وكميات كبيرة من البارود المستخدم في صناعة المتفجرات التي كانوا يستخدمونها لتفخيخ المنازل والمنشآت الخدمية.

وفي ريف إدلب وجه الطيران الحربي السوري ضربات مكثفة على معسكرات وتجمعات لإرهابيي جيش الفتح في التمانعة بأقصى الريف الجنوبي وفي الناجية وحلوز بمنطقة جسر الشغور بالريف الجنوبي الغربي، وأدت الضربات إلى تدمير مقرات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية وتدمير العديد من أسلحتهم وعتادهم الحربي.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة مركزة على مواقع انتشار إرهابيي داعش في محيط شاعر وجنوب المحطة الثالثة ومحمية التليلة في ريف تدمر، وأسفرت الطلعات عن مقتل وإصابة العشرات من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير آليات ومقرات تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما دمر الطيران الحربي آليات وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها في غنيمان وعز الدين وأم شرشوح وتلبيسة في الريف الشمالي.

وفي دير الزور وجه سلاح الجو سلسلة ضربات جوية على مناطق انتشار وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش في أحياء الحميدية والعرفي والبانوراما وكازيتها على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور وشمال تل بروك بالريف الشمالي الغربي، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير تجمعات وآليات لهم.

وفي ريفي السويداء ودرعا تصدت وحدة من الجيش لاعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على وحدات الجيش العاملة في قرية ومطار الثعلة وتم تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وإيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم.

كما قصفت وحدات من الجيش بالمدفعية الثقيلة آليات لأفراد مجموعتين إرهابيتين في السفوح الشمالية لتلول خليف القريبة من بلدة الثعلة التي تعرضت، أول أمس، لاعتداء بقذائف الهاون تسبب بجرح شخص ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين، وأسفر القصف عن سقوط جميع أفراد المجموعتين بين قتيل ومصاب وتدمير آليات ومرابض هاون ومدفعية كانوا يستخدمونها في اعتداءاتهم الإرهابية، وفي منطقة درعا البلد تأكد تدمير مقر دشمة رشاش وجرافة لإرهابيي جبهة النصرة إضافة إلى مقتل وإصابة عدد منهم في مخيم النازحين.

وفي ريف اللاذقية الشمالي دمر سلاح الجو خلال الـ 24 ساعة الماضية عربات وآليات للتنظيمات الإرهابية بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة وقضى على العديد من الإرهابيين في النقاط 1154 و1112 وبلدة كبانة وضهر كفر سندو.

شهيدان وجرحى جراء اعتداءات إرهابية على حلب

من جهة ثانية استهدفت المجموعات الإرهابية بقذائف صاروخية حيي السليمانية والجميلية السكنيين في مدينة حلب ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية في ممتلكاتهم، وأفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بارتقاء شهيدين وإصابة 6 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على حي السليمانية في مدينة حلب، وقال المصدر في وقت سابق: إن المجموعات الإرهابية استهدفت بقذيفة صاروخية حي الجميلية السكني في مدينة حلب، وبيّن أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي.

توزيع مساعدات إنسانية في ريفي دمشق واللاذقية

وفي إطار المساعدات الروسية للسوريين في مختلف المناطق وزعت، أمس، دفعة من المساعدات الإنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية على المهجرين بفعل الإرهاب التكفيري لبلدة الحرجلة وذلك بالتعاون مع محافظة ريف دمشق.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد دنيس رومانوف في تصريح إعلامي له خلال عمليات توزيع المساعدات: إن الشعب السوري هو شقيق للشعب الروسي وهذه المساعدات تتضمن مواد أساسية والتي أصبحت بشكل دوري للأسر المحتاجة في مراكز الإقامة المؤقتة وللمقيمين في البلدات التي هجروا إليها مقدمة من الحكومة الروسية.

وفي ريف اللاذقية قام مركز التنسيق الروسي في حميميم بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات على أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين والأهالي في قرية ستمرخو، وذكر ممثل مركز حميميم المقدم ماكاركينو فيتالي أن المساعدات تشمل 250 حصة غذائية تضم سكر وطحين ورز ومعلبات وتم توزيعها وفق قوائم اسمية للمستحقين.

البعث- سانا- وكالات