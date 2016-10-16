لجنة برلمانية إلى دمشق تأكيداً على عمق العلاقات السورية الروسية توزيع دفعة جديدة من المساعدات الروسية في ريفي دمشق واللاذقية

وزّعت، أمس، دفعة من المساعدات الإنسانية مقدّمة من روسيا الاتحادية على المهجرين بفعل الإرهاب التكفيري في بلدة الحرجلة، وذلك بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد دنيس رومانوف في تصريح إعلامي له خلال عمليات توزيع المساعدات: إن الشعب السوري هو شقيق للشعب الروسي، وجدد حرص بلاده على دعم سورية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضيها.

من جهته أعرب رئيس بلدية الحرجلة عبد الرحمن الخطيب عن شكره لجمهورية روسيا الاتحادية قيادة وشعباً على وقوفها مع الشعب السوري في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه من قبل دول غربية وإقليمية وعربية ووقوفها إلى جانب الجيش العربي السوري في تحرير أراضيه من الإرهاب التكفيري.

وجال رومانوف والوفد الروسي المرافق بعد الانتهاء من توزيع المساعدات على مركز الإقامة المؤقتة في بلدة الحرجلة واطلعوا على الواقع المعيشي، وأشار إلى الانطباع الجيد الذي تكوّن لديه خلال الجولة نتيجة الخدمات المنظمة المقدّمة من قبل الحكومة السورية للمهجرين.

وفي إطار المساعدات الروسية للسوريين في مختلف المناطق قام مركز التنسيق الروسي في حميميم بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات على أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين والأهالي في قرية ستمرخو بريف اللاذقية.

وذكر ممثل مركز حميميم المقدّم ماكاركينو فيتالي أن المساعدات المقدّمة من روسيا الاتحادية تشمل مختلف المناطق السورية بهدف تعزيز صمود السوريين المتضررين من الأزمة الراهنة، مبيناً أن تقديم المساعدات يأتي بالتوازي مع الاستمرار في دعم الجيش والقوات المسلحة السورية في حربه على الإرهاب التكفيري، وذلك وصولاً إلى إعادة الاستقرار والأمان إلى جميع ربوع سورية.

وفي موسكو، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أهمية التحالف الذي يربط بين سورية وروسيا في الحرب ضد الإرهاب الدولي، مشيراً إلى أن هذا التحالف يهدف لإفشال مخططات القوى الدولية والإقليمية ضد سورية وعدم السماح بتشويه صورة روسيا، وقال، في مقابلة مع مراسل سانا، إن علاقات وثيقة تربط منذ زمن بعيد بين روسيا وسورية في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ولكن المهمة الرئيسية اليوم لروسيا على الأرض السورية هي المساعدة على محاربة الإرهاب الدولي.

وأكد سلوتسكي أن سورية تقف اليوم موقف المحارب الرئيسي في العالم للإرهاب الدولي، وأن روسيا لن تتخلى عن سورية في حربها هذه، وأضاف: إننا نتواجد على الأرض السورية على أسس شرعية وسوف نواصل عملنا هناك، وإن موقفنا يؤكد بثبات أهمية الحوار السياسي في حل الأزمة في سورية، وأشار إلى أن السبب في الحملة على روسيا هو تلك النجاحات التي تحققها قواتها بمحاربة الإرهاب في سورية، والتي تصبح يوماً بعد يوم أكثر وضوحاً للمجتمع الدولي وتزداد أهميتها للسوريين ويدرك قادة العالم جميعاً أن روسيا تدعم عملياً القوات المسلحة السورية في التصدي للإرهاب الدولي في سورية، وهذا ما يتناقض مع المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام الغربية لتشويه صورة روسيا في العالم لذلك سارعوا إلى الخروج من الاتفاقات التي تمّ التوصل اليها مع روسيا بشأن سورية، وشدد على أن الأمر الأهم بالنسبة للولايات المتحدة ولمن يريد الحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب هو العمل على جعل روسيا دولة مارقة، ولكن روسيا ليست الدولة الوحيد في العالم التي تحاول تغيير الواقع الحالي للنظام العالمي، فهناك الصين والهند، أي دول منظومة “بريكس” وهي قوة ذات وزن في النظام العالمي الاقتصادي والسياسي أيضاً.

وبيّن سلوتسكي أن الديمقراطية في سورية يجب أن تكون سورية المنشأ ولن تكون أمريكية أو من منشأ آخر، وأشار إلى لقاء قريب سيتم في دمشق وطرطوس ومدن سورية أخرى ستزورها لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي في وقت لاحق، حيث سيجري الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية وتأييدها للدبلوماسية الرسمية والعسكرية من أجل أن يفهم العالم حقيقة الواقع السوري بصورة أفضل وكذلك حقيقة تلك الوقائع عن التهديد الرئيسي في التصدي للإرهاب الدولي في هذا العصر.

البعث-سانا