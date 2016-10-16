فرقة بارمايا تشارك في مهرجان قــوس قــزح.. رغــــم جراحهــا

لم تتردد فرقة بارمايا للتراث والفلكلور الشعبي للجزيرة السورية في تلبية دعوة مهرجان قوس قزح الفني، الذي أقيم في دار الأوبرا بدمشق، ومع وصول الفرقة إلى العاصمة تلقت حافلة الفرقة قذيفة من المجموعات الإرهابية، أصابت عدداً من كوادر الفرقة، لكنها استنهضت الهمم وتكاتف الجميع حول مصاب ضيوف المهرجان الفني، بدءاً من السيد وزير الثقافة الذي زار مستشفى المواساة واطمأن شخصياً على أحوال المصابين، مروراً بالكنيسة الإنجيلية بدمشق، بالإضافة إلى العدد الهائل من الفعاليات الثقافية والشعبية والاجتماعية التي عبّرت وتضامنت مع بارمايا واستنكرت العمل الإجرامي الشنيع.

وإيماناً من الفرقة بتأدية الواجب ورغم جراح عدد من كوادرها ذهبت إلى المسرح ووقفت أمام حشد الجماهير، وعبّرت عن حبها وتضامنها مع المهرجان والقائمين عليه، فوقفت ، واكتفت بالوقوف لدقائق قليلة على خشبة المسرح وهي ترتدي الزي الفلكلوري للجزيرة السورية، وتبادلت التصفيق والابتسامة والدموع مع الحضور، حيث انهالت على الجميع مشاعر التقدير للفرقة التي شاركت مشاركة وجدانية ورمزية في المهرجان ورائحة الدم تفوح من أجسادهم النقية، لم يستطيعوا الرقص بأجسادهم لكنهم رقصوا بعيونهم وقلوبهم، وودّعوا دمشق وأهلها ومهرجانها ووعدوهم بتلبية الدعوة في المهرجان القادم، وكلهم تحدٍ وعزيمة وإصرار بأن الروح المعطاءة ستبقى متألقة والجمال لن يتوقف.

القامشلي – البعث