آرام غازريان.. يكبر على آلامه

لا تفارقه ابتسامة المحب الصادق لناسه وأهله وأبناء وطنه، فهو يتناسى شهادة الدكتوراه وسنوات العمر الطويلة في الحياة، ويكبر على آلامه وجراحه لينثر الفرح والبهجة على كل من حوله، الدكتور آرام غازريان (الصورة 59 عاماً)، بات من أجمل ألوان السعادة والنشوة، ونغمة سلسة تريح البال لأهالي بلدة الجوادية خاصة “قبل عشرين عاماً توجهت إلى البلدة المذكورة في سبيل تغطية اختصاص طبي غير موجود فيها، فبنيت حباً جميلاً مع ناسها قبل العلاج” قال آرام.

الجوادية وكل ما فيها ومن حولها من القرى والقرويين، باتت له قطعة من الروح، جمعتهم قصص وحكايات حفظتها النفوس وذاكرة الأهالي “عيادتي عنونت نفسها بالعلاج المجاني وحتى العمليات المجانية لكل محتاج وفقير، فزادت بيني وبين الأهالي رابط الأخوة والأخوة” مما بينه د. غازريان.

الطريف والغريب في قصته أنه يقيم وحيداً في بلدة الجوادية، تاركاً كامل أفراد أسرته في القامشلي، لأنه ومن اجتمع بهم قبل سنين عدة لا يهوون الفراق، ولا يقدرون عليه: “وجدت الخير والبركة في هذه البلدة، ويومياً حتى منتصف الليل نسهر ونمرح ونذهب سوية لتأدية واجب اجتماعي مهما كان بعيداً، فهم أهلي وأحبتي ولا فرق بينهم وبين أهلي في القامشلي”.

يعتصره الألم من الداخل، لشدة الهموم والمتاعب المالية والجسدية التي تقع على عاتقه، فهو يعيل أسرة من ثمانية أشخاص، فالأخ مريض والأختان تحتاجان لعنايته والوالدة أرهقتها سنوات الكبر، والبنتان الاثنتان في كلية الطب، ومصاريف الجامعة يعرف حجمها كل الناس: “رغم كل ذلك، بشكل دائم وفي كل المجالس أغني وأرقص وأداعب الجميع، حتى ينسوا همومهم ويعيشوا في جو الفرح الذي نحتاجه جميعنا، لكنني في داخلي أبقى متألماً” هذه هي رسالة الطبيب.

أما الشعر الذي يسلي روحه به، والأغاني التي ينثرها بصوته العذب، وزوجته التي تركت ديار دولتها في أرمينيا حباً بالزوج الطبيب، كلها عناوين جميلة تخفف من أعباء الحياة على الدكتور آرام، أمّا بلدة الجوادية فهي نموذج جميل من سورية الجميلة، التي تتوق لها الأبصار والقلوب لتعود لها جمالها وروحها المثالية، فالطبيب يرى تلك العودة قريبة وسيعلن عن احتفالية لها وسيكون عازفاً وشاعراً ومغنياً في ربوع الجوادية أولاً والقامشلي ثانياً.

الجوادية- عبد العظيم العبد الله