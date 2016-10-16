“الصحة” تقرّ بعدم توفر لقاح داء الكلب منذ تموز الماضي

دمشق-البعث:

جاء إقرار وزارة الصحة بعدم توفر لقاح ضد داء الكلب في سورية حالياً، ليفتح الباب مشرعاً على تخوّفات وتوجسات من نهايات مؤسفة لمن يصاب بعضات خلال أيام بفعل أحد الحيوانات الشاردة وحتى الأليفة كالكلاب والقطط، في وقت قدّمت الوزارة إحصائيات عن الإصابات في النصف الأول من هذا العام والبالغة 6515 مصاباً ومتوفيان اثنان بسبب التأخر في تلقي العلاج.

ومع أن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أفادت بأن لقاح داء الكلب الذي يتكفّل بالعلاج من الإصابة مفقود منذ بداية شهر تموز الماضي، إلا أن الفرصة الأقرب لتوفر العلاج هي لبنان، والتي يبلغ ثمن اللقاح في مستشفياتها وعياداتها70 ألف ليرة سورية غير متضمنة تكاليف المواصلات وزمن السفر الذي قد يكون قاتلاً لبعض الحالات المتقدمة.