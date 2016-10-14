أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن جوهر المشكلة ومنبعها في سورية هو الإرهاب، وأن دعم الإرهابيين، بشكل يومي وعلى مدار الساعة، هو القضية الرئيسية، مشيراً إلى أن روسيا وإيران وحزب الله يدعمون سورية ضد الإرهابيين، بينما تقوم الدول الأخرى، والتي تتدخل في سورية، بدعم أولئك الإرهابيين، وشدد على أن روسيا أرادت محاربة الإرهاب ليس من أجل سورية وروسيا وحسب، بل من أجل المنطقة وأوروبا والعالم بأسره، وعلى أن روسيا تبني سياستها على القانون الدولي، واحترام سيادة الدول الأخرى، وفهم تداعيات انتشار الإرهاب في أي مكان من العالم وأضاف: الولايات المتحدة كانت دائماً، ومنذ حرب أفغانستان في مطلع الثمانينيات، وحتى اليوم، تعتقد أنه يُمكن استخدام الإرهاب كورقة تستطيع اللعب بها ويضعونها في جيبهم ويخرجونها متى شاؤوا.

وقال الرئيس الأسد، في مقابلة مع صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية، إن تعبير “الحرب العالمية الثالثة” استُخدم كثيراً في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد التصعيد الأخير فيما يتعلّق بالوضع في سورية، ويُمكن القول: إن ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية هو أكثر من حرب باردة وأقل من حرب فعلية، وأشار إلى أن الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، لم يوقف حربه الباردة، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولهذه الحالة عدة مراحل، وتمثّل سورية إحدى مراحلها الهامة، وأضاف: القضية برمّتها تتعلّق بالمحافظة على الهيمنة الأمريكية على العالم، وعدم السماح لأي كان بأن يكون شريكاً على الساحة السياسية أو الدولية، سواء كان روسيا أو حتى أحد حلفاء أمريكا الغربيين، وشدد على أن هذا هو جوهر هذه الحرب.

وحول أسباب استهداف سورية، قال الرئيس الأسد: إن لسورية علاقة جيدة بإيران، والسعودية أرادت تدمير إيران بشكل كامل، ربما بالمعنى السياسي وربما بالمعنى العملي، ولذلك فإن تدمير سورية يُمكن أن يؤثّر على إيران بشكل سلبي. وبالنسبة للغرب، فإن سورية وروسيا حليفتان منذ عقود، فإذا قوّضوا موقع سورية، فإن بوسعهم التأثير سلبياً على روسيا.

وأضاف: إن هناك أمراً آخر يتعلّق بالدور التاريخي لسورية، فلقد لعبت سورية ذلك الدور في المنطقة على مدى قرون، وكانت دائماً محور الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإن السيطرة على سورية، منذ زمن الفراعنة، كان هدفاً جيوسياسياً، وشدد على أن سورية تقع على خط فالق زلزالي بين مختلف الثقافات في هذه المنطقة، وكل ما يحدث فيها سيؤثّر على المنطقة، سلباً وإيجاباً، ولذلك فإن السيطرة على سورية مهمة جداً للسيطرة على باقي أنحاء المنطقة، وتابع: سورية دولة مستقلة، والغرب لا يقبل بأي دولة مستقلة سواء كانت سورية بصفتها بلداً صغيراً، أو روسيا بصفتها قوة عظمى.

الغزو التركي يتعارض مع القانون الدولي والأخلاق

ورداً على سؤال حول التدخّل التركي، أكد الرئيس الأسد أن ما يحصل اليوم يُعدّ غزواً، وأضاف: إنه غزو ويتعارض مع القانون الدولي ومع الأخلاق، ويُشكّل انتهاكاً للسيادة السورية، وأشار إلى أن الأتراك يريدون تبييض صفحتهم وتغطية نواياهم الحقيقية المتمثلة في دعم “داعش” و”النصرة”، مؤكداً أنهم صنعوا “داعش” ودعموه، ولكنهم بهذا الغزو أرادوا أن يغلّفوا “داعش” بغلاف جديد كي يتمكّنوا من التحدّث عن “قوات معتدلة جديدة”، والتي هي في الحقيقة لها نفس أسس “داعش”.. وشدد على أنها مجرد مسرحية يجري تمثيلها ليراها العالم بأسره.

وأكد الرئيس الأسد أيديولوجية أردوغان تُشكّل مزيجاً بين أيديولوجية الإخوان بعنفها وتطرّفها، والإمبراطورية العثمانية أو السلطنة، وأضاف: هو يعتقد أنه بهاتين الأيديولوجيتين يستطيع صنع مزيج يُمكّنه من السيطرة على هذه المنطقة، ولهذا السبب دعم “الإخوان” في جميع البلدان، بما في ذلك سورية.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن الروس يرتكبون خطأ بالوثوق بأردوغان مرّة أخرى بعد خيانته وإسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك، أكد الرئيس الأسد أن سورية تنظر بإيجابية إلى تحسّن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة، وأضاف: من خلال التقارب بين روسيا وتركيا فإن أمنيتنا الوحيدة نحن في سورية أن تتمكّن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية، وإقناعهم بالتوقّف عن دعم الإرهابيين، ومنع تدفقهم عبر حدودهم، وأشار إلى أن الهدف الأول للدبلوماسية الروسية حيال تركيا هو التمكّن من تقليص الضرر الذي حدث بسبب تجاوزات الحكومة التركية على الأراضي السورية، مؤكداً أن أي تغيير في هذه اللحظة سيكون جيداً، ولكننا لانرفع كثيراً من سقف توقعاتنا.

لا تناقض بين “إسرائيل” وأي منظمة مرتبطة بالقاعدة

وحول عدم قيام “داعش” بتهديد “إسرائيل”، أكد الرئيس الأسد أنه ليس هناك تناقض بين “إسرائيل” وأي منظمة مثل “النصرة” أو “داعش” أو أي منظمة مرتبطة بالقاعدة، وقال: كل إرهابي حمل بندقية وبدأ بالقتل والتدمير في سورية تلقى الدعم من “إسرائيل”، بشكل غير مباشر أو مباشر، وأضاف: إن “إسرائيل” عدوّنا وتحتل أرضنا، وهم يعتقدون أنهم إذا قوّضوا موقع سورية وجعلوها أضعف بشكل عام: كمجتمع، وجيش، ودولة، فإن ذلك سيعطي “إسرائيل” الذريعة لعدم التحرّك نحو السلام، لأن ثمن السلام هو إعادة مرتفعات الجولان لسورية.

ورداً على سؤال حول “التعبئة العامة”، أكد الرئيس الأسد أن التعبئة تعني مشاركة الجميع في القتال على مختلف الجبهات العسكرية، وهذا يعني، في الحرب المستمرة منذ ست سنوات، شلل المجتمع، وشلل الدولة، وأضاف: ينبغي أن يكون هناك توازن بين الحرب وبين الاحتياجات الأساسية للمجتمع: الجامعة والخدمات التي ينبغي تقديمها للناس، وأضاف: إن التحدّي الرئيسي لا يتمثّل بالحرب فقط، بل بكيفية تمكنك من العيش بشكل يومي.. فإذا لم تحاول عيش هذه الحياة، فإن الإرهابيين سيهزمونك، لأن هذه هي غايتهم، وشدد على أن الحرب ليست عسكرية وحسب، فالجزء الذي يوازي قضية الإرهابيين أهمية هو الاقتصاد، وأضاف: نحن نتعرّض لحصار، ولذلك علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد وتقدّمها إلى الأمام.

السياسة الروسية تقوم على الأخلاق قبل المصالح

وحول أسباب طلب المساعدة من روسيا، أكد الرئيس الأسد أن الجيش السوري كان يتقدّم إلى الأمام، وأعداؤنا عندما رأوا أننا نتقدّم على الأرض بدؤوا بالتصعيد، عبر استقدام المزيد من الإرهابيين من الخارج، وبالتالي، كنّا بحاجة لمساعدة أصدقائنا، وأوضح أن الخبراء العسكريين الروس يعيشون في سورية منذ أربعة عقود، ورأوا على الأرض أن التوازن بدأ يتغيّر لمصلحة الإرهابيين، بدعم من الغرب ودول أخرى مثل السعودية وتركيا وقطر، وأضاف: كان تدخل روسيا، كقوة عظمى، حاسماً في تغيير توازن القوى على الأرض، وأشار إلى أننا دعونا الروس للتدخل لأننا نثق بهم وبسياستهم، والتي تقوم على الأخلاق قبل المصالح، ونعرف أنهم أرادوا أن يدعمونا لأنهم أرادوا التخلص من الإرهابيين، وأكد أن ما يُسمى بالتحالف الأمريكي هو “تحالف مضلّل”، ولم يفعل شيئاً.

وحول سبل محاربة أيديولوجيا التطرّف، أكد الرئيس الأسد أن الأمر الأكثر أهمية على المدى المتوسط والطويل من محاربة الإرهابيين هو محاربة هذه الأيديولوجيا من خلال أيديولوجيا مماثلة لكن معتدلة، لا يمكن محاربة التطرّف في الإسلام بأي أيديولوجيا أخرى سوى بالإسلام المعتدل، وأضاف: هذه هي الطريقة الوحيدة، لكنها تستغرق وقتاً وتتطلّب أجيالاً شابة، والعمل على هذه الأجيال الشابة، وعلى وسائل تجفيف الأموال التي تُدفع من قبل الحكومة السعودية والمنظمات السعودية غير الحكومية والمؤسسات السعودية التي تروّج للأيديولوجيا الوهابيّة حول العالم، لا تستطيعين القول: “سأُحارب هذه الأيديولوجيا” وفي الوقت نفسه تسمحين لمشايخهم أو أئمتهم بالترويج لهذه الأيديولوجيا الظلامية في مدارسهم. هذا مستحيل. وهذا ما يحدث في أوروبا، وأشار إلى أنهم سمحوا للأيديولوجيا الوهابيّة باختراق أوروبا.

ورداً على سؤال حول استقاء جميع وسائل الإعلام الغربية المعلومات حول الوضع في سورية من شخص واحد يعيش في لندن، أكد الرئيس الأسد أن الغرب لا يبحث فعلياً عن أي شيء، إنه بحاجة لشخص يُروّج أي معلومات تناسب أجندته، ولذلك يروّج له على أنه حقيقي، وأضاف: إن معظم الناس في الغرب تعرّضوا لغسل دماغ فيما يتعلّق بما يحدث في سورية، وأكد أن هذه ليست الأداة الوحيدة بل لديهم العديد من الأدوات المشابهة، مثل “القبعات البيضاء”، والذين يعملون مع “جبهة النصرة”، وأضاف: الأمر الأكثر أهمية هو أن العديد من أفرادهم، وهناك مقاطع فيديو وصور لهم، يحتفلون بموت جنود الجيش السوري، وأوضح أن هذا يُمثل محاولة لتغيير شكل “النصرة” ووضعها تحت عنوان “القبعات البيضاء”، وتصويرهم على أنهم أشخاص جيدون ويضحّون بحياتهم لمساعدة الآخرين ومساعدة الأطفال، وعلى أساس أن هذه الصورة العاطفية ستؤثر في الرأي العام في الغرب.

وحول تحرير حلب، قال الرئيس الأسد: حلب توءم دمشق، فدمشق هي العاصمة السياسية، في حين أن حلب هي العاصمة الاقتصادية، وأكد أن استعادة المدينة يُشكّل مكسباً سياسياً، ومكسباً وطنياً، ومن المنظور الاستراتيجي والعسكري، فإن حلب، كمدينة كبيرة، ستشكّل منطلقاً للتحرّك إلى مناطق أخرى وتحريرها من الإرهابيين.

وأكد الرئيس الأسد أن تنظيم “داعش” تأسّس في العراق في عام 2006 تحت الإشراف الأمريكي، فقد كان الأمريكيون، وبعد الغزو عام 2003، يسيطرون على كل شيء في العراق، بما في ذلك السجون، وكان زعيم “داعش” ومعظم حاشيته في السجن نفسه، وأوضح أنه في الواقع، بدأ قطع الرؤوس منذ الأسابيع الأولى للأحداث في سورية، وأضاف: إذاً، ومنذ البداية، كانت حركة متطرّفة، لكنهم سمّوها “الجيش الحر”، وعندما أصبحت أكبر وأكبر، ولم يعد بالإمكان إخفاء عمليات قطع الرؤوس، كان عليهم أن يعترفوا بوجود “النصرة”، لكنها في الواقع هي نفسها، “النصرة” هي نفسها “الجيش السوري الحر”، وهي نفسها “داعش”. إنها نفس القواعد تنتقل من منطقة إلى أخرى لأسباب مختلفة، وأحد هذه الأسباب هي الأيديولوجيا، والسبب الآخر هو الخوف، لأنهم إذا لم ينتقلوا من مكان إلى مكان قد يتعرضون للقتل، والسبب الثالث هو المال، وشدد على أن الأساس المتطرف هو الذي يُشكل العامل المشترك بين جميع هذه الأسماء والمنظمات المختلفة.