التصعيد الكلامي يسبق اجتماعي لوزان ولندن لبحث الأزمة موسكو ترحب بأي جهد لمكافحة الإرهاب.. وتحذر من استهداف قواتها في سورية

قُبيل اجتماعين يعقدان غداً وبعد غد في لوزان ولندن لبحث الأزمة في سورية، رحبت روسيا بجهود أي دولة في محاربة الإرهاب، ويأتي في مقدمتها فصل المعارضة التي تدعمها واشنطن عن التنظيمات الإرهابية وضرورة التعاون مع الدولة السورية في محاربتها، ووقف التصريحات التصعيدية التي تطلقها بعض الدول، وآخرها ما أدلى به وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن استخدام الوسائل العسكرية في تسوية الأزمة في سورية.

وفيما بحث لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت الأزمة في سورية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن ما يستحق التأييد والاهتمام هو جهود أي دولة تبذل بهدف مكافحة الإرهاب في سورية وليست موجهة ضد الحكومة الشرعية فيها، في حين جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعوتها المجتمع الدولي لتوحيد جهوده من أجل القضاء على الإرهاب، ونبّهت إلى أن أي أعمال عدائية ضد روسيا في سورية لن تمر دون رد مناسب.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن ما يستحق التأييد والاهتمام هو جهود أي دولة تبذل بهدف مكافحة الإرهاب في سورية وليست موجهة ضد الحكومة الشرعية في ذلك البلد. وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: إن جهود جميع الدول في مكافحة الإرهاب تستحق الثناء وإذا كانت هذه الجهود موجهة ضد الحكومة الشرعية فلا يمكن أن تكون حميدة.

ورداً على سؤال حول تصريح وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون بشأن العودة المحتملة إلى استخدام الوسائل العسكرية في تسوية الأزمة في سورية، قال بيسكوف: يجب البحث عن الغرض من ذلك وعن المقصود به، كما يجب انتظار لحظة توضيح هذه النقاط، وشدد على أن عدم وجود معلومات دقيقة عن الدوافع والخطط والنوايا يجعل إعطاء تقييم ما صعباً للغاية.

زاخاروفا: الأعمال العدائية لن تتم دون رد مناسب

إلى ذلك جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعوتها المجتمع الدولي لتوحيد جهوده من أجل القضاء على الإرهاب في سورية محذرة من مخاطر مد الإرهابيين بمنظومات دفاع جوي محمولة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن القضاء على الإرهاب في سورية ممكن فقط بعد توحيد جهود جميع أطراف المجتمع الدولي بالتنسيق مع الحكومة السورية، مشددة على أن روسيا منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حل الأزمة في سورية وتصفية البؤر الإرهابية في هذا البلد وذلك على أساس المرجعية الدولية.

وحول الوضع في حلب قالت زاخاروفا: إن الإرهابيين في حلب يستخدمون المدنيين الأبرياء كدروع بشرية ويقومون باستفزازات مسلحة ولا يسمحون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة لأنهم يستخدمون معاناة الشعب السوري في حملاتهم الدعائية، وأشارت إلى أن الحكومة السورية وافقت على مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا وسمحت للمسلحين بالخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب ولكن الإرهابيين لم يفعلوا ذلك. وتطرقت زاخاروفا إلى الاجتماع المزمع في لوزان بسويسرا غداً “السبت” حول الأزمة في سورية بمشاركة وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري إضافة إلى وزراء خارجية بعض الدول في المنطقة، مشيرة إلى أن من أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها الفصل بين من تصفهم واشنطن بـ “المعارضة المعتدلة” وبين تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات المرتبطة به إضافة إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.

ونبهت زاخاروفا إلى أن أي أعمال عدائية ضد روسيا في سورية لن تمر دون رد مناسب، مشيرة إلى أن بعض المجموعات المسلحة طلبت من مشرفيهم في المنطقة تزويدها بمنظومات للدفاع الجوي محذرة من تحقيق هذه المطالب وخاصة بعد استهداف مروحية روسية كانت تحمل مساعدات إنسانية بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من قبل الإرهابيين مؤخراً.

تشوركين: العسكريون الروس يواصلون عملياتهم في محاربة الإرهاب

وفي سياق متصل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن العسكريين الروسيين يواصلون عمليتهم بسورية لأن تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين ما زالا ينشطان هناك، ولفت إلى أنه كان هناك اتفاق تبناه مجلس الأمن في قرار له يؤكد ضرورة محاربة هذين التنظيمين حتى هزيمتهما والقضاء عليهما وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه.

ورداً على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا حول احتمال تدمير أحياء حلب الشرقية بالكامل بسبب عمليات القصف بحلول عيد الميلاد، قال تشوركين: إن هذا القدر من الدمار لا يمكن أن يؤدي إليه قصف يستمر لأيام عدة، مبيناً أن الدمار الذي لحق بمدينة حلب ناتج عن الأعمال القتالية المستمرة هناك منذ خمس سنوات، وقال: عندما أرى اللقطات التي يبثها التلفزيون أعتقد أن حلب ولا سيما حلب الشرقية كانت مدمرة وقت بدء العمليات الروسية في المدينة ولا يظهر في تلك اللقطات أي مبنى لم يتضرر وحصل كل ذلك قبل بدء مشاركة الروس.

الخارجية الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين لافروف وكيري في لوزان

من جهة ثانية أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد عقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري على هامش الاجتماع المقرر عقده في مدينة لوزان السويسرية، وقال المصدر: إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مدعو للمشاركة في اجتماع لوزان.

لافروف يبحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي الأزمة في سورية

إلى ذلك بحث لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت عدداً من القضايا بما فيها العلاقات الثنائية والأزمة في سورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن ايرولت أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي التزام بلاده بالتعاون مع روسيا في تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي.

ودعا عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إيغور موروزوف للعودة إلى مرحلة المحادثات حول سورية بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة فيها، وقال موروزوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: من الضروري العودة إلى طاولة المحادثات نظراً إلى أن الأمريكيين عطلوا جميع المحادثات السابقة ونقضوا نص وروح تلك الاتفاقات المبرمة بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لذلك ينبغي الجلوس إلى طاولة المحادثات بمحاذاة أولئك اللاعبين الإقليميين الذين يقومون بالتأثير على الأحداث في سورية، مشيراً إلى ضرورة حضور إيران وتركيا والسعودية وغيرها الاجتماع المقرر عقده في مدينة لوزان، كما شدد على ضرورة أن ينعم الشعب السوري بالأمن والاستقرار في نهاية المطاف، وقال: إن ما يجري في مركز حميميم للمصالحات يشير إلى أن أكثر من 700 بلدة في سورية انضمت إلى المصالحات ووقعت اتفاقيات حول وقف الأعمال القتالية والعودة إلى حضن الدولة السورية، لافتاً إلى أن هذه العمليات مهمة جداً وينبغي أن تستمر وتتسع.

ظريف: التصدي الشامل للإرهاب

من جانبه جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على مواقف بلاده المبدئية في التصدي الشامل للإرهاب والمجموعات الإرهابية وتحقيق الوقف الفوري والمستديم للأعمال القتالية والبحث عن حل سياسي شامل للأزمة في سورية.

إلى ذلك نفت مصادر إيرانية مطلعة نبأ زيارة ظريف إلى لوزان بسويسرا للمشاركة في اجتماع لدراسة الوضع في سورية، وأشارت إلى أن الذهاب إلى لوزان ليس موجوداً على جدول أعمال وزير الخارجية الإيراني.

نيوزيلندا تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار حول سورية

وفي سياق الضغوط الممارسة على الدولة السورية وحلفائها قدمت نيوزيلندا أمس، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول وقف الأعمال القتالية في سورية وخاصة في حلب.

ونقلت وكالات عن مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن أنه يتوجب على المجلس تبني مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله، مضيفاً: إن الهدف من مشروع القرار هو إحداث فرق عملي، ونعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة.

ورجح دبلوماسيون أن يناقش مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع القرار الذي قدمته نيوزيلندا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في إشارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو بحث إمكانية التصويت خلال أسبوع أو أقل على مشروع القرار.

السيسي: موقف مصر ثابت إزاء الأزمة في سورية

وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت إزاء الأزمة في سورية، والذى يشمل العمل على إيجاد حل سياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري فضلاً عن نزع أسلحة التنظيمات المسلحة وإعادة إعمار سورية، وأوضح، خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، أن موافقة مصر على مشروعي القرارين اللذين طرحا مؤخراً في مجلس الأمن “جاءت على أساس تلك الثوابت مع الأخذ بالاعتبار أنهما تضمنا الدعوة إلى تطبيق الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة وهو ما يؤكد عدم وجود تناقض في التصويت لمصلحة القرارين”.

غوتيريس: الوقت حان لتجاوز الانقسامات بشأن سورية

وفي نيويورك، أعلن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد تعيينه رسمياً أميناً عاماً من قبل الجمعية العامة، أن “الوقت حان لتجاوز الانقسامات بشأن سورية”، وقال، في أول مؤتمر صحفي، “أياً تكن الانقسامات الموجودة اليوم فإن الأهم هو أن نتحد لأن الوقت حان للقتال من أجل السلام في سورية”، وأضاف: “إن الدول الأساسية المعنية ستجتمع مجدداً لمحاولة المضي قدماً في عملية السلام ولا يسعني إلا أن أتمنى لها أن تنجح لأن واجبنا الأخلاقي تجاه الجميع أن ننهي معاناة الشعب السوري”، وشدد على وجوب التصدي بحزم للجماعات الإرهابية والمتطرّفة وكذلك التوجهات الشعبوية والمعادية للأجانب، مؤكداً أن هاتين الظاهرتين مترابطتان وتعزز الواحدة منهما الأخرى.