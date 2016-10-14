عشية قمة “بريكس” في نيودلهي بوتين: الشراكة الروسية الهندية استراتيجية

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس، أن بلاده ستوقّع اتفاقاً مع الهند بشأن بيعها منظومة الدفاع الجوي “أس 400″، إضافة إلى وثائق أخرى سيتمّ توقيع جزء منها خلف أبواب مغلقة”، فيما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن رفض مجموعة “بريكس” لممارسة الضغوط على الدول واستخدام القوة ضدها وانتقاص سيادتها، مشيراً إلى أهمية هذا الموقف مع محاولة بعض الدول تمرير مواقفها الأحادية.

وفي حديث صحفي عشية قمة “بريكس” المزمع عقدها في الهند يومي الـ 15 والـ 16 من تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي أن مجموعة “بريكس” تتوسّط العوامل الرئيسية في صياغة عالم متعدّد الأقطاب، كما جدد التأكيد على تمسك بلدان “بريكس” بمبادئ القانون الدولي، وإسهامها في تعزيز الدور الرئيس للأمم المتحدة، مشيراً إلى تطابق مواقف بلدان المجموعة حيال القضايا الدولية الملحة، بما فيها الأزمة السورية، والتسوية الشرق أوسطية، وإلى الأهمية الخاصة لدور مجموعة “بريكس” على هذا الصعيد.

وفي التعليق على القضايا المطروحة على طاولة البحث في القمة، اعتبر بوتين أن اللقاء المرتقب في الهند، سوف يمثّل فرصة سانحة لتنسيق بلدان المجموعة مواقفها تجاه القضايا الدولية ذات الأهمية، مشيراً إلى تمسك المجموعة بمكافحة الإرهاب وصدّ خطر المخدرات والفساد، وبالعمل المشترك على تسوية النزاعات وضمان الأمن الدولي.

كما عبّر الرئيس بوتين عن قلقه ونظرائه في “بريكس” حيال الاضطراب الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، معرباً عن أمله في أن تفتح قمة “بريكس” آفاقاً جديدة أمام الدول الأعضاء على المسارين الاقتصادي والإنساني، وأضاف: “لا يزال التوتر يخيّم على الفضاء الممتد بين الهند وروسيا، وما يقلقنا بشكل خاص الوضع في أفغانستان”.

وأعرب بوتين في هذه المناسبة عن وحدة الموقف الروسي والهندي الداعم لجهود التسوية الأهلية في أفغانستان استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى اهتمام موسكو ونيودلهي بالتعاون متعدّد الأطراف في دعم أفغانستان، وأضاف: “بلدانا يتعاونان بفعالية في المجال العسكري-التقني، روسيا ستواصل قيادة عمليات العروض المباشرة لجميع الأسلحة الجديدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن المشاريع المشتركة والبحوث الهندية، وكذلك تصنيع المنتجات العسكرية الهندية.. وتتضمن المشاريع الناجحة المشتركة أيضاً تصنيع صاروخ (كروز) الأسرع من الصوت، و(براموس)، فضلاً عن تطوير مقاتلة جديدة من الجيل الخامس”.

وحول المشاريع الاستثمارية بين البلدين قال بوتين: “في الوقت الحالي اخترنا 20 مشروعاً مشتركاً:10 روسية و10 هندية، في مجالات عديدة، مثل النقل، والصناعات الكيماوية والطيران والمستحضرات الصيدلانية، على أن تنفذ بدعم من الحكومتين”، وأضاف: إن بلاده ستمنح الهند قرضاً بقيمة 3.4 مليار دولار لتمويل إعادة بناء المحطة النووية “كودانكولام”، على أن يتم تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من المحطة في المستقبل القريب، كما يتمّ الاستعداد لبناء الوحدتين الثالثة والرابعة، وأشار بوتين إلى أنه في آب الماضي شارك مع رئيس الوزراء الهندي جنباً إلى جنب في مراسم افتتاح أول برنامج نووي في الهند.

ومن المقرّر أن يزور بوتين الهند، وفق ما ذكر سابقاً المكتب الصحفي للكرملين، منوّهاً أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأيضاً سيشارك في القمة الثامنة لمجموعة “بريكس”.

وكالات