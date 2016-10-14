الجيش اليمني واللجان يتقدّمون عند الحدود الشمالية وواشنطن تتدخل عسكرياً لدعم العدوان السعودي

استمرت عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية داخل العمق السعودي، حيث استهدفوا مواقع لقوات النظام السعودي في نَهُوقَة والسُديْس وجبل أبو هَمْدان وقيادة الفَوّاز ومعسكر رَجلا في نَجْران، فيما أعلنت وزارة الدفاع “البنتاغون” أن الولايات المتحدة قصفت ثلاثة مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية على ساحل البحر الأحمر، وقال مسؤول أمريكي: إن القصف تمّ بواسطة صواريخ توماهوك عابرة أطلقتها المدمرة “يو إس إس نيتز” بعدما أجاز لها الرئيس باراك أوباما القصف.

وزعم المتحدّث باسم البنتاغون بيتر كوك أن الضربات كانت محدودة وللدفاع عن النفس، وبهدف حماية أفراد الجيش الأمريكي والسفن، وأيضاً حرية الملاحة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره ملايين من براميل النفط يومياً.

واستبعدت مصادر محلية وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، لأن المواقع المستهدفة خالية من السكان بشكل عام، ويستخدمها الصيادون والمهربون.

وكان مسؤول أمريكي ادعى مجدداً استهداف المدمرة الأمريكية “يو اس اس ميسون” بصاروخ قبالة شواطئ اليمن، مشيراً في الوقت ذاته الى عدم إصابة الصاروخ للمدمرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من ادعاء “البنتاغون” باستهداف البارجة الأمريكية قبالة السواحل اليمنية، حيث أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن شرف غالب لقمان في بيان صدر في حينه أن المزاعم الأمريكية باستهداف بارجة أمريكية قبالة السواحل اليمنية تأتي في إطار الحرب الإعلامية ومحاولات التغطية على المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي في العاصمة صنعاء.

كما واصل الطيران السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في اليمن، وقال مصدر عسكري: إن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان آخران في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارتهم بوادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما استشهد مواطن إثر ثلاث غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، كما شنت الطائرات أكثر من 20 غارة على مناطق البَاحَة ومَنْدَبة وآل الزَمّاح بمديرية باقِم الحدودية غرب المحافظة، فيما شنت طائرات تحالف العدوان سلسلة غارات استهدفت جبل النبي شعيب غرب العاصمة صنعاء.

ورداً على العدوان السعودي الأمريكي، تمكنت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لنظام بني سعود في موقع الغاوية أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش واللجان الشعبية، وأضاف مصدر عسكري بجيزان: إن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت بعشرات القذائف والصواريخ مواقع القرن ومركز جلاح العسكري وتحصيناته والمزبرات والمحروق ومرابض المدفعية السعودية خلف موقع ملحمة في جيزان مكبّدة إياها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كما تحدّث مصدر عسكري عن مقتل وجرح 12 عنصراً من قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي خلال صد الجيش واللجان الشعبية، لمحاولة تقدّم لهم باتجاه وادي الرَبِيْعة بمديرية صِرواح غرب مأرب شمال شرق البلاد.

وفي الجوف شمال شرق البلاد دمر الجيش واللجان الشعبية دبابة تابعة لقوات هادي بمنطقة الخَليْفَيْن بمديرية الخَبْ والشَعْف بالمحافظة، مع امتداد المواجهات حتى مديريتي المَصْلُوب والغَيْل شمال المحافظة وسط تحليق مكثف لطائرات تحالف العدوان السعودي.

وفي شبوة، اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش واللجان، وبين قوات هادي في الجهة الغربية لمديرية عِسيْلان غرب المحافظة، حيث تحدّث مصدر عسكري عن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف مربض مدفعية قوات هادي غرب المديرية.

يأتي ذلك فيما دعا عضو بالكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تعليق بيع الأسلحة للنظام السعودي على خلفية حالات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، والتي كان آخرها المجزرة التي وقعت في عزاء وسقط فيها المئات بين شهيد وجريح.

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو في خطاب موجّه إلى وزير الخارجية جون كيري: يبدو أن التحالف بقيادة السعودية يستهدف المدنيين متعمداً ولا يميز بين المدنيين والأهداف العسكرية وكلاهما جرائم حرب، لافتاً إلى أن التحالف شن أكثر من 70 غارة جوية غير مشروعة في اليمن.

وتزيد رسالة ليو الضغوط على البيت الأبيض بشأن اليمن بعد إعلان الإدارة الأمريكية السبت الماضي أنها تعيد تقييم دعمها للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود بعد غارة جوية استهدفت دار عزاء.

وجاء في الرسالة أيضاً أن مبيعات الأسلحة الأمريكية وغيرها من أشكال الدعم للتحالف ينبغي وقفها حتى استكمال المراجعة التي أعلن عنها البيت الأبيض.

وكالات