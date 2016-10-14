بغداد تسلّم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الصدر لأردوغان: اخرج بكرامتك قبل أن نطردك

ازدادت حدة التوترات بين بغداد وأنقرة، وبلغ مستوى التصعيد والتصعيد المقابل ذروته، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأردوغان غير المسؤولة والتي تعبّر عن مواقف منفعلة وخطاب متشنج، ودخول قوات النظام التركي إلى الأراضي العراقية في انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، فقد استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، سفير النظام التركي لدى بغداد فاروق قايمقجي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التصريحات الاستفزازية الأخيرة لأردوغان وعلى وجود القوات التركية في العراق.

وقال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد جمال: إنه تمّ تسليم السفير التركي مذكّرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة بخصوص وجود القوات التركية قرب بعشيقة والتصريحات الأخيرة المسيئة التي صدرت من أردوغان، وأضاف: إن موقف العراق واضح وصريح بشأن وجود تلك القوات في العراق باعتباره وجوداً استفزازياً، مؤكداً أن وزارة الخارجية العراقية ستستمر بالجهود الدبلوماسية وسط إجماع عالمي تجاه رفض الإصرار التركي على وجود القوات العسكرية التركية الاستفزازي.

إلى ذلك تتواصل ردود فعل شخصيات عراقية بارزة سياسية ودينية على تلك التصريحات، واجتمعت معظم الردود على اختلاف أصحابها ومكانتهم في الشارع العراقي على موقف واحد هو أن تسحب تركيا قواتها المحتلة.

ورأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية في الموصل مستهجن ومستنكر وغير مستساغ، وقال الصدر لأردوغان: “اخرج بكرامتك قبل أن تخرج مطروداً، فقد اتفق العراقيون على رفضك”.

وكانت قيادة الحشد الشعبي توعّدت أردوغان بردّ مزلزل في الميدان، وخاطبته بالقول: “سنعرف من الذي سيلزم حده ويسحق خده”.

وتصريحات الصدر هي أحدث حلقة في سلسلة مواقف أظهرت غضباً واستياء في العراق من تصريحات أردوغان حتى أن نشطاء عراقيين أطلقوا حملة ضده تحت هاشتاغ “قردوغان”.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أكد سابقاً أن القوات التركية دخلت خلسة إلى بعشيقة، ولم تخضع للإجراءات التي تخضع لها قوات التحالف، وأن العراق لم يعط أي موافقة رسمية أو شفهية لدخول القوات التركية العراق، وأن بغداد لم تطلب من أي دولة إرسال قوات عسكرية مقاتلة إلى العراق، لافتاً إلى أن القوات التركية ليست جزءاً من التحالف الدولي الداعم للعراق في محاربة إرهاب “داعش”، وأن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بـ “حرب إقليمية”.

وكالات