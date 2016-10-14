جولات مشتركة لتثبيت حقوق العمال التأمينية

دمشق-بسام عمار:

بدا التوافق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورؤساء نقابات القطاع الخاص مهماً لجهة التعاون المثمر مع مكاتب النقابات في تكثيف الجولات المشتركة الهادفة لتثبيت حقوق العمال التأمينية، والسعي الجاد لمحاربة ظاهرة السمسرة وتعقيب المعاملات.

ومع أن عقدة مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي أضرّت بمصالح العمال مازالت تشكل حالة من القلق والشكوى، إلا أن التوجّه المهم عند هدى محمود مديرة تأمينات ريف دمشق، على هامش سلسلة لقاءات العمل التي يشهدها اتحاد عمال دمشق، هو العمل للمسارعة بتسديد الاشتراكات من قبل العديد من المنشآت في القطاعين العام والخاص، في وقت تمّ إعداد قوائم بالمتخلفين عن التسديد لتحصيلها قانونياً للحفاظ على حقوق العمال المؤمّن عليهم، حتى مع إغلاق العديد من المنشآت كلياً وجزئياً.

هذه اللقاءات بحثت القضايا والموضوعات التأمينية والتشريعية التي تهم عمال القطاع الخاص، علماً أن حاتم الجغصي أمين شؤون الخدمات اعتبر أن الغاية من عقد الاجتماع توحيد الرؤى وعرض المشكلات التي يتعرض لها عمال الخاص والمتمثلة في صعوبة الحصول على مستحقاتهم التأمينية نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والابتزاز الذي يتعرضون له من السماسرة ومعقبي المعاملات للحصول على هذه الحقوق، مشيراً إلى ضرورة التعاون المستمر وإقامة الجولات المشتركة مع مفتشي التأمينات والعمل لتطبيق القوانين المعنية وتسجيل العمال لدى التأمينات وتحصيل حقوقهم في الزيادات الدورية والتعويضات التي نصت عليها القوانين النافذة.