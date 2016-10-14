المصرف العقاري يعد بحزمة خدمات وتسـهيلات لزبائـن صرافـاتـه الآليـة

دمشق-محمد زكريا:

يعمل المصرف العقاري على إعادة انتشار صرافاته الآلية بحيث تغطي أكبر مساحة ممكنة في مدينة دمشق.

ويؤكد المدير العام للمصرف الدكتور أحمد العلي لـ”البعث” البدء بإعادة انتشار وتموضع الصرافات الآلية ضمن تجمعات في عدة مناطق بمدينة دمشق منها منطقة المزة والبرامكة وساحة يوسف العظمة، مشيراً إلى أن هذه الصرافات ستعمل حتى السابعة مساء من كل يوم، كاشفاً عن حزمة من التسهيلات الجديدة التي سيتمّ اتباعها في المصرف من أجل تبسيط إجراءات قبض الرواتب لحاملي بطاقة الصراف الآلي العقارية، مثل إعادة تموضع هذه الصرافات الآلية بالشكل الأمثل وبما يلبي متطلبات جميع المتعاملين، إضافة إلى القيام بإصلاح وصيانة الصرافات الآلية وتأمين المستلزمات اللازمة لذلك، وزيادة نقاط البيع ضمن المصارف /BOS/ والتي سيسمح بموجبها لمن يحمل بطاقة الصراف الآلي العقارية سحب مستحقاته من خلال وضع الرقم السري حتى لو لم يكن هو نفسه صاحب العلاقة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء من شأنه تبسيط إجراءات قبض الرواتب للقائمين على رأس عملهم أو للمتقاعدين.