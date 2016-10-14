روسيا مستعدة لتأمين خروج آمن للراغبين من شرق حلب الجيش يحكم سيطرته على معان بريف حماة.. وسلاح الجو يدك تجمعات وخطوط إمداد التكفيريين في أرياف اللاذقية وحمص وإدلب

حققت وحدات من قواتنا المسلحة، أمس، تقدماً جديداً في ريف حماة الشمالي عندما أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة معان بعد تكبيد إرهابيي “جيش الفتح” خسائر فادحة بالأفراد والآليات، في وقت تابعت وحدات أخرى عملياتها على عدة جبهات قتال. وفيما أحبطت قواتنا العاملة في درعا ودير الزور هجمات إرهابية وأوقعت عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب، كثف سلاح الجو ضرباته على تجمعات وخطوط إمداد التكفيريين في أرياف اللاذقية وإدلب وحمص أسفرت عن تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وبعد أيام من إعلان الحكومة السورية استعدادها لتأمين سلامة الراغبين بالخروج من شرق حلب، أكد رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية استعداد الجيش الروسي لضمان خروج آمن للمسلحين ومن يرغب من المدنيين من تلك الأحياء. في حين أكد رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي رفض اقتراح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للخروج من حلب.

فقد نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة عملية نوعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي تمكنت خلالها من إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة معان، وأسفرت العملية عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم المدرعة وعرباتهم القتالية.

وفي وقت سابق نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على مقرات وأرتال التنظيمات الإرهابية وطرق إمدادها في قرى وبلدات طيبة الإمام ومحيطها وصوران وشمالها وشرقها ومعردس ومورك وتلول الحمر وتل بزام وشمال تل زعتر وكفرزيتا وسكيك وتل حوير وعطشان وتل ترعى وحصرايا واللطامنة بالريف الشمالي، وأوقعت الضربات عدداً كبيراً من الإرهابيين قتلى ودمرت لهم العديد من الدبابات والآليات المزود بعضها برشاشات متنوعة.

إلى ذلك قضت وحدة من الجيش في كمين محكم على مجموعة إرهابية حاولت التسلل من جهة قرية القنيطرات باتجاه قرية خنيفيس في الريف الجنوبي الغربي لمنطقة سلمية عبر تفجير ألغام في أماكن عبورها وتحركها.

في ريف درعا أحبطت وحدة من الجيش هجوم مجموعة إرهابية من اتجاه سمج على مزرعة البرجاس في الريف الجنوبي الشرقي وقضت على معظم أفرادها. في حين دك سلاح المدفعية بضربات مركزة تجمعات للتنظيمات الإرهابية في تلة زميطة على الطرف الغربي لبلدة النعيمة وشرق بلدة اليادودة بالريف الشرقي والغربي، وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من الإرهابيين أغلبهم من تنظيم جبهة النصرة وتدمير أسلحتهم.

وفي حلب وريفها وجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على تحركات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جيش الفتح في الريف الجنوبي أسفرت عن تدمير دبابتين وعربة مدرعة للتنظيمات الإرهابية والقضاء على 5 إرهابيين في تلة بازو.

وفي ريف اللاذقية الشمالي كثف سلاح الجو من الطلعات على تجمعات ومناطق انتشار التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها في النقاط 1154 و 1112 وبلدة كبانة وضهر كفر سندو، وأسفرت الطلعات عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو سلسلة من الغارات على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش دمر خلالها عدداً من المدرعات والعربات المزودة برشاشات لإرهابيي التنظيم وقضى على العديد منهم في منطقة الصوانة ومحيط حقل شاعر للغاز بريف تدمر.

وفي ريف إدلب وجه الطيران الحربي ضربات مركزة على تجمعات ومواقع انتشار التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جبهة النصرة في قرى وبلدات الغسانية وجسر الشغور والطيبات وخان شيخون والمرج الأخضر وكفر سجنة بالريف الجنوبي والغربي كبدت خلالها الإرهابيين خسائر بالأفراد ودمرت لهم كمية من الأسلحة والذخيرة وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة.

وفي دير الزور خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم “داعش” تركزت على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وفي منطقة المزارع وأمام معمل السيراميك بالريف الشرقي ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم.

من جهة أخرى استشهدت صباح أمس طفلتان وأصيبت 5 أخريات بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود بقذيفة صاروخية منطقة السليمانية في مدينة حلب، وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدرسة حاتم الطائي في حي التلفون الهوائي بمنطقة السليمانية تسببت باستشهاد طفلتين وإصابة 5 أخريات بجروح اثنتان منها بحالة خطيرة.

في الأثناء أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية الفريق سيرغي رودسكوي استعداد الجيش الروسي لضمان خروج آمن للمسلحين ومن يرغب من المدنيين من أحياء حلب الشرقية، وقال رودسكوي في تصريح أمس، إن الدول الغربية تتجاهل استخدام المجموعات المسلحة في سورية المدنيين كدروع بشرية وتواصل شن حملة إعلامية ضد روسيا من خلال اتهامها بقصف حلب بشكل عشوائي، وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى أحياء حلب الشرقية، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمانات من جانب المسلحين المتواجدين هناك من أجل تجنب تكرار الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات في أورم الكبرى غرب حلب في 19 أيلول الماضي.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تعرضت أول أمس لقصف عنيف بقذائف الهاون استمر لنحو ساعتين، وأوضحت أن القصف كان مصدره حي جوبر الواقع شرق دمشق والخاضع لسيطرة الإرهابيين المتطرفين.

إلى ذلك أكد رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي رفض اقتراح المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا للخروج من حلب، وقال رمزي خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أمس: لم نتلق أي استجابة من “جبهة النصرة” للموافقة على اقتراح دي ميستورا الذي لقي أصداء واسعة عند الأطراف الأخرى، ولفت إلى أن الحكومة السورية وافقت على إيصال المساعدات إلى حلب هذا الشهر، مبيناً أنه من الصعوبة إنزال المساعدات جواً في الحسكة لأنها باهظة التكلفة.