ماذا بعد لوزان ولندن؟!

بعدما نسفت أمريكا، بجرّة قلم، اتفاقاً استمر الإعداد له مع روسيا ستة أشهر، لن ينتظر أحد شيئاً من اجتماعي لوزان ولندن، المسلوقين على عجل، لحل أزمة بحجم الأزمة السورية، طالما أن معظم الدول الداعية والراعية لهما والمشاركة فيهما إما منغمسة في دعم الإرهاب حتى أذنيها أو مباركة له، وبالتالي سيكونان نسخة “فوتوكوبي” عن الاجتماعات السابقة.. حيث ستتقطع عدة جُمل مما أقرّه المجتمعون، تكون حديث المحللين في وسائل الإعلام المسوّقة للمشروع الصهيوأمريكي، أهمها العزف على وتر المعاناة الإنسانية للسوريين، وتحميل مسؤولية استمرار الأزمة لحكومتهم وحلفائها، وبعد عدّة أيام ستتمّ الدعوة لاجتماعات في عواصم أخرى، ويتكرر الحديث نفسه، فيما يستمر غضّ الطرف عن جرائم التنظيمات التكفيرية، والضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية التي من شأنها، لو طبّقت، تأمين الأرضية المناسبة للحل، تزامناً مع تجاهل شحنات السلاح والإرهابيين العابرة للحدود والتي لم تهدأ وتيرتها منذ ما يقارب ست سنوات، بل إنها تتزايد أثناء عقد تلك الاجتماعات.

ما جعلنا نتوقّع تلك النتائج، وفي غالب الأحايين تكون صائبة، أن أمريكا ليست في طور البحث عن حلول للأزمات في منطقتنا والتي هي بالأساس نتاج صراعات عالمية لن تنتهي إلا بحصول القوى الصاعدة على دور في عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما ستحاول أمريكا المماطلة فيه، على أمل ألا تكون التنازلات بحجم يزيحها عن قمة الهيمنة على القرار العالمي، وبالتالي فهي لا تريد من الاجتماعات أكثر من أخذ صورة تذكارية توحي من خلالها للرأي العام العالمي بأنها تبذل جهوداً في وقف معاناة الناس وإطفاء نار الإرهاب التي بدأت تضرب في كل جنبات الأرض.

بعبارة أخرى نحن نعيش مرحلة الفوضى الاستراتيجية، وهي لن تنتج بصياغتها وتصوّراتها الحالية إلا مزيداً من الفوضى والانقسام وارتفاع وتيرة العنف والحلول الصِدامية، التي يراد لها أن تفكّك الأوطان، تمهيداً لما يرون بأنه الآلية المناسبة لمواجهة الدول المناهضة للمشروع الأمريكي، وهو ما جعل الأمريكي في حيرة متزايدة من طبيعة الاستراتيجية الجديدة، التي لم تعد مهددة فقط للدول المستهدفة وإنما أيضاً للحلفاء.

لذلك وبعد أن وصل التصعيد إلى حد الوقوف على عتبة حرب عالمية ثالثة، فإن تجنيب العالم مخاطر القتل والدمار لن يكون إلا عبر القبول بحلول تحترم سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الآن ذاته تضمن مصالح جميع الدول. ولأن أمريكا تريد الحصول على الجزء الأكبر من الكعكة تواصل سياسة التسويف والمراوغة وتستخدم نفوذها وسطوتها على المنظمات الدولية، وعلى الدول التي تصنّف كمحميات لها، لجعل الدول التي لا تقبل بسياستها تحت الضغط المستمر، وهذا ما نشاهده الآن، فبعد مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن حول سورية، ها هي نيوزيلندا تقدّم مشروعاً جديداً للجهة نفسها لن تختلف نقاطه عن الأول و”الحبل على الجرار” وهذه النغمة لن تنتهي إلا بوصول إدارة أمريكية جديدة إلى البيت الأبيض ستحدّد أي وجهة ستسلك مع التطوّرات على مستوى العالم.

مرشحا الرئاسة الأمريكية أكدا أنهما لن يدخلا في حروب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني أنهما سيكتفيان بما يقدّمه الوكلاء من خدمات، ما يعني استمرار النهج الحالي، وبالتالي فإن واشنطن لن تسلّم بالقبول بشركاء إلا في حالتين: إما هزيمة التنظيمات التكفيرية في الميدان، أو حصول عمل إرهابي على أرضها بحجم ما حدث في 11 أيلول 2001.. وكلا الاحتمالين واردان، وقد تؤدي هزيمة الإرهابيين في الميدان السوري وعودة “التكفيريين” إلى بلاد المنشأ لحدوث هزة تجعل الأمريكي يعيد حساباته، وإلى ذلك الحين سيبقى حديث السياسة والاجتماعات الخلّبية حبراً على ورق.