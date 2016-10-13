إخلاء سبيل 32 موقوفاً من السجن المركزي بحمص

أخلي أمس سبيل 32 موقوفاً من سجن حمص المركزي ممن كانت لديهم إشكالات قضائية وذلك بموجب مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد.

واستمع وزير العدل الدكتور نجم الدين الأحمد خلال تفقّده السجن المركزي بحمص إلى مطالب السجناء والمشكلات التي يعانونها، مؤكداً ضرورة تحسين وضعهم والإسراع في محاكمتهم، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة التي تشمل تفقد العديد من المجمعات القضائية في المحافظات والمناطق بهدف تطوير المؤسسة القضائية. وبيّن محافظ حمص طلال البرازي أهمية مراسيم العفو التي صدرت والتي سهّلت عودة أبناء سورية إلى حضن وطنهم، لافتاً إلى أنه تمّ الوقوف على واقع السجن المركزي وعمل السلطات بهدف التعجيل بالأمور القضائية للموقوفين ليستفيدوا من مراسيم العفو. حضر اللقاء الرفيق أمين فرع حمص للحزب عمار السباعي وقائد شرطة المحافظة.

سانا