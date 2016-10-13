افتتاح المؤتمر القانوني الأول للمحكّمين السوريين في اللاذقية

انطلقت أمس، أعمال المؤتمر القانوني الأول للمحكمين السوريين، الذي يقيمه مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية بالتعاون مع وزارة العدل، تحت عنوان “التحكيم رديفاً وليس بديلاً”، وذلك في فندق روتانا بمدينة اللاذقية، ويستمر 3 أيام، ويشارك فيه قضاة ومستشارون وممثلو النيابات العامة وأساتذة وطلبة من كليات الحقوق والاقتصاد وإدارة الأعمال ومتخصصون في التحكيم وممثلو عدد من شركات التأمين البرية والبحرية والبنوك وشركات التمويل وغرف التجارة والصناعة ورجال أعمال ومستثمرون ومهتمون بقضايا التحكيم.

وبيّن الرفيق عضو القيادة القطرية للحزب وزير العدل نجم حمد الأحمد أن الوزارة بصدد وضع قانون جديد للتحكيم وإحداث معهد عالٍ للتحكيم يكون نواة يجمع مراكز التحكيم ويقدّم التدريب والتأهيل للمحكمين بشكل مجاني أو شبه مجاني ويساعد المراكز على القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأضاف: الوزارة ستقدّم كل التسهيلات والدعم اللازم لنشر ثقافة التحكيم ودعم المؤتمر والقائمين عليه في هذا المجال.

وأوضح رئيس مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية المحامي زهير حمدان أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بجدية ومسؤولية، ووضع بصمة في التحكيم العربي السوري من خلال جمع المختصين والأكاديميين والمهتمين في هذا المجال ومناقشة قضايا التحكيم والمحكمين.

ورأى مفتي اللاذقية الشيخ زكريا سلواية ممثل المفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن المحبة والعدالة غاية من غايات الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لضمان سلامة الإنسان وحركة الحياة، مبيناً أن المؤتمر من خلال القضايا التي سيبحثها يعمل لإيجاد رديف لوزارة العدل في مهمتها بتحقيق العدالة في سورية.

واعتبر عضو اتحاد علماء بلاد الشام وعضو المركز محمد رضا حاتم أن التحكيم يجب أن يدفع السوريين إلى التفاؤل بتحقيق النصر لأنهم يدافعون عن الحق في وجه الباطل، مبيناً أهمية القضايا التي سيناقشها المؤتمر وضرورة تطوير أعماله مستقبلاً والوصول إلى قوانين تخدم الإنسانية وتحقق العدالة.

وبين الدكتور محمد الخطيب أن القضاء والتحكيم صنوان يتكاملان معاً لتحقيق العدالة التي تبغيها المجتمعات، لافتاً إلى أن المؤتمر القانوني الأول للمحكمين السوريين سيبحث في تطوير جوانب التحكيم لتتكامل أعماله والجوانب التي يضطلع بها مع القضاء في سبيل تحقيق العدالة المنشودة.

حضر افتتاح المؤتمر الرفيقان أمينا فرعي الحزب في اللاذقية الدكتور محمد شريتح وفي جامعة تشرين الدكتور لؤي صيوح ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ورئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان والمحامي العام الأول في اللاذقية وعدد من أعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب والمكتب التنفيذي في المحافظة ومفتي منطقة اللاذقية.

وتركزت مناقشات المشاركين في الجلسة الأولى حول الرقابة القضائية على التحكيم، التي استعرض فيها المحامي أحمد حداد القوانين الدولية في مجال التحكيم وإسقاطاتها على الأحكام التحكيمية على القانون السوري وكيفية اتخاذ الأحكام التحكيمية صيغة التنفيذ ووجه المراقبة في كل حالة ومدى المراقبة وجوانب بطلان الأحكام.

خالد جطل-سانا