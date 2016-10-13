إطلاق مشروع دعم مسرح الشباب

في إطار سعيها نحو إعطاء الفرصة للمسرحيين الشباب لتقديم أعمالهم المسرحية ورؤاهم الإبداعية المتجددة، أعلنت مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة عن إطلاقها لمشروع دعم مسرح الشباب للعام 2017 حيث ستقوم المديرية بتقديم منح إنتاجية لأعمال مسرحية من المقرر أن ترى النور مطلع العام القادم، وامتداداً حتى نهاية العام، وصرح مدير المسارح والموسيقا عماد جلول أن المجال مفتوح لتقديم المقترحات أمام الراغبين بإخراج الأعمال المسرحية من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بكافة أقسامه، بالإضافة لمن سبق وأن أخرج لفرق المنظمات الشعبية من عمال وشبيبة وجامعة على أن يكون مقدم المشروع من مواليد العام 1972 وما بعد بغية منح الفرص لأكبر عدد ممكن من المخرجين الشباب، وأكد جلول أن من سبق وأن أخرج عملاً للمسرح القومي سيكون مستثنى من هذه المنحة، مشيراً إلى أن النص الذي سيدخل ضمن قائمة الترشيحات يجب أن يكون حائزاً على موافقة لجنة القراءة في مديرية المسارح وأن يخضع للجنة مشاهدة بهدف إبداء الملاحظات ذات الجانب الفني.

وقد بدأ ديوان مديرية المسارح والموسيقا باستقبال طلبات الترشيح التي سينتهي تقديمها بنهاية الدوام الرسمي من اليوم الأخير من الشهر القادم.

أمينة عباس