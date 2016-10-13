الصحف الأمريكية تنحاز إلى كلينتون ضد ترامب!

بعد انحياز عدد من كبريات الصحف الأمريكية إلى جانب المرشّحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، جاء الدور على صحيفة “واشنطن بوست” كي تعلن دعمها لهيلاري، منضمة بذلك إلى صحف أمريكية أخرى اتخذت هذا الخيار، موضحة أن قرارها جاء نتيجة لكفاءة المرشّحة الديمقراطية للرئاسة.

وكتبت الصحيفة الأمريكية التي تحظى بانتشار واسع، “هيلاري كلينتون لديها القدرة لتصبح رئيسة ممتازة للولايات المتحدة، وسندعمها بدون تردد”، مضيفة: “لا نقوم بهذا التأييد لمجرد أن المنافس الرئيسي لكلينتون مريع”.

وأضافت الصحيفة: إن كلينتون المرشّحة الديمقراطية للبيت الأبيض “صلبة وذكية ومثابرة”، مع الاعتراف بالوقت نفسه بهفواتها السياسية والشخصية العديدة السابقة، لكنها اعتبرت أن مواطن قوتها تتجاوز هذه المسائل، وتابعت: لديها خبرة تنفيذية، ولا تدع عواطفها تقف عائقاً في طريق عملها، كما أنها في موقع جيد للمضي حتى النهاية.

وأخذت الصحيفة علماً بأخطاء السيدة الأمريكية الأولى سابقاً قائلة: نحن نعترف بأن الكثير من الأمريكيين لا يثقون بالسيدة كلينتون ولا يحبونها، وهذه المشاعر السلبية تعكس جزئياً الانقسام الحزبي في الأمريكيين اليوم، وكذلك الهجمات المخادعة التي تعرّضت لها منذ عقود إلى جانب هفواتها وضعفها وأخطائها.

وقالت الصحيفة: نحن لا نتغاضى عن هذه الأمور، لكنها لم تتردد في تقديم دعمها الكامل لها، ولم تأتِ على ذكر المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب كثيراً.

وواجه ترامب انتقادات شديدة في عدة صحف أمريكية بارزة في الأسابيع الماضية، فيما تدخل حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسابيعها الأخيرة.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية المرموقة للشؤون الدولية أبدت للمرة الأولى الأحد دعمها للمرشح رئاسي وأيدت كلينتون.

وقبلها خرجت صحيفة “يو اس ايه توداي” أيضاً عن التقليد الذي تتبعه منذ تأسيسها بعدم أخذ موقف في السباق إلى البيت الأبيض، ودعت الناخبين إلى عدم الانجرار وراء ديماغوجي خطير، وإلى رفض ترامب.

إلى ذلك اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فوز أي من المرشحين “سيعود بالضرر على أمريكا اللاتينية”، وقال، تعليقاً على المناظرة الثانية التي جمعت كلينتون وترامب، “لم أرَ مناظرة بائسة وعديمة الأخلاق كهذه في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الذي أتابعه منذ 30 عاماً”، مضيفاً: “إن كان نصف ما تحدث المرشحان عنه صحيحاً فلا يمكن لأي منهما أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة أو أي بلد آخر بالعالم”.

وكانت المناظرة الثانية التي أجرتها كلينتون وترامب في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري شهدت تبادلاً حاداً للاتهامات والانتقادات بين المرشحين، حيث سخر ترامب مما وصفه بـ “السياسة الكارثية” التي تدافع عنها كلينتون، مشيراً إلى أن كل ما فعلته تقريباً بهذا الخصوص في السابق كان “خطأ وكارثياً”، وأنه في حال فاز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيزجها في السجن.

في حين ردت كلينتون بالقول: “إنه من الجيد أن شخصاً بطباع ترامب ليس مسؤولاً عن القانون في بلادنا”، ليجيبها المرشح الجمهوري “لأنك ستكونين في السجن”.

وكالات