بمشاركة عشرات الآلاف من أبناء طرطوس وريفها التوقيع على أطول رسالة وفاء للوطن وقائده ودعماً لجيشنا الباسل

طرطوس-لؤي تفاحة-روبيل صبح-رشا سليمان:

توافد عشرات الآلاف من الريف والمدينة إلى الكورنيش البحري في طرطوس، أمس، للمشاركة في فعالية التوقيع على أطول رسالة وفاء للوطن وقائده السيد الرئيس بشار الأسد والتي يقيمها تجمّع شباب الوحدة الوطنية في سورية بالتعاون مع فعاليات شعبية وأهلية.

وانطلق حاملو الرسالة من أمام مقر فرع الحزب القديم على الكورنيش البحري إلى ساحة المهرجان حاملين الرسالة، التي بلغ طولها عشرة كيلومترات ممهورة بمئات آلاف التواقيع التي تؤكد ولاءها ووفاءها للوطن وقائده، ودعمها المطلق للجيش العربي السوري والقوات الرديفة حتى تحرير آخر ذرّة من تراب الوطن من رجس الإرهاب التكفيري ومن يقف خلفه من داعمين وممولين.

وأكد الرفيق مهنا مهنا أمين فرع طرطوس للحزب بأن هذه الرسالة ماهي إلا تعبير عن محبة أبناء “أم الشهداء” لوطنهم، وتصميمهم، كما كل السوريين، على الحفاظ على سورية ووحدة أراضيها، وأشار إلى أن سورية تقف على بعد خطوات من نصر سيغيّر وجه التوازنات الدولية.

وقال المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس: إن محافظة طرطوس ستبقى وفية للعهد ومصممة على تقديم المزيد من التضحيات من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن الغالي وتطهير ترابه الطاهر من الإرهاب التكفيري.

وقال ابن الشهيد العميد سليم عطية في كلمة أبناء الشهداء: إن سورية هي وطن الجميع وما تنوّع أطيافها إلا دليل على حضارتها وثقافتها وأصالتها الموغلة في القدم، وهو الشيء الذي بذل والده ورفاقه من الشهداء دماءهم للحفاظ عليه، وأضاف: مشروع الإرهاب الذي يرمي لتبديل العلم بالجهل وإطفاء جذوة المقاومة ساقط لا محالة.

وأوضحت السيدة سحر محمد، المشرفة على مجموعة شباب الوحدة الوطنية، أن الهدف من الحملة، التي جمعوا فيها عشرات آلاف التواقيع، ما هو إلا تأكيد من أبناء الوطن على المضي قدماً خلف جيشهم حتى تخليص التراب السوري من رجس الإرهاب، والعمل على إعادة بناء ما هدّم من حجر وشجر، وترميم ما تركه من جروح على الأجساد والنفوس، فيما قالت شهد إبراهيم، نائب رئيس التجمع، إن الهدف من الفعالية إيصال رسائل محبة ووفاء للوطن وقائده والتأكيد على أن الشعب السوري سيبقى موحّداً مهما تآمرت عليه قوى العدوان، مضيفة: إن الرسالة بطول عشرة كيلومترات يتوسطها العلم السوري وتضم أطول دعوى قضائية ستقدّم للمحافل الدولية باسم الشعب السوري ضد الدول الداعمة للإرهاب، إضافة إلى المطالبة برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

كما قالت مها ميهوب من مؤسسة نقل طرطوس: إن مشاركتها مع زملائها وكافة أبناء هذا الشعب الوفي لقيم البعث ومبادئه، ووفاء للرئيس الأسد الذي يقود السفينة بكل اقتدار وثقة، واجب وطني وأخلاقي.

ثم قدّمت فرقة شبيبة الثورة للفنون الشعبية عروضاً فنية حملت في مضامينها معاني الانتماء للوطن وضرورة التضحية في سبيله سواء بالكلمة أو الرصاصة لأن المعني الأول بالحفاظ على الوطن والدولة والمؤسسات هو جيل الشباب الواعي والمؤمن بقضاياه العادلة.

ثم أقيم حفل فني في ساحة المهرجان شارك فيه الفنانون كنانة القصير ووفيق حبيب وأذينة العلي، سبقه إلقاء قصائد للشاعر محمود حبيب، عبّر فيها عن وحدة الشعب السوري وصمود الجيش وتضحياته التي سترسم الانتصار الكبير على الإرهاب وداعميه.

شارك في الفعالية ممثلون عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وفعاليات رسمية وطلابية وشبابية ومنظمات شعبية وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي.