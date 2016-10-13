المطلوب موظف وحاسوب..

سببت أتمتة فواتير المياه في منطقة وحدة مياه القبو في محافظة حمص معاناة عند المشتركين من خارج مركز الوحدة، والمثال مشتركي قرية فاحل الذين يزيد عددهم عن ألفي مشترك وعليهم تسديد قيمة الفواتير في مركز الوحدة حصراً، لأن شركة مياه حمص لم توفر للقرية موظفاً واحداً مع جهاز حاسوب مربوطاً بالحاسب الرئيسي لتحصيل الفواتير بحجة عدم توفر مصدر دائم للكهرباء في القرية. ويتساءل أهالي البلدة في شكواهم لـ”البعث” لماذا لا تجاري شركة المياه شركة الكهرباء في تحصيل الفواتير في القرية عندما عيّنت موظفاً وأمنت له جهاز حاسوب مربوطاً بالحاسوب المركزي في المحافظة ويجرى الدفع عندما تتوفر الكهرباء خلال الدوام الرسمي، ما أراح المشتركين ووفر لهم العناء. وفي التفاصيل التي حصلت عليها “البعث” فقد حاولت شركة المياه استئجار مكتب في مركز الهاتف الذي يمتلك مولدة للكهرباء فطلبت شركة الاتصالات مقابل نقدي لم يرض شركة المياه، فهل تبقى مسألة تحصيل الفواتير مرتبطة بتوفر الكهرباء بشكل دائم؟ ولماذا لم تتنازل الشركة عن طلبها، ولماذا لا تؤمن الموظف والمكان مع مولدة لا تكلف سوى جزء بسيط من المبلغ الذي طلبته شركة الاتصالات، ما يشجع على سداد الفواتير بالشكل الأفضل؟.

“راصد الشكاوى”