جولة خدمية ميدانية ثالثة.. حرص “حزبي وتنفيذي” لمعالجة الخلل وفي “الحاضر” تحضر المساءلة

حلب- معن الغادري- عمار العزو

بدت الجولة الخدمية الثالثة لأمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم والمحافظ حسين دياب مهمة جداً لناحية الوقوف على واقع ريف المحافظة الخدمي والصحي والتربوي والزراعي، لتشكل بلدة الحاضر في الريف الجنوبي للمحافظة والقرى التابعة لها محوراً يمكن من خلاله التعرف عن كثب لمواجع المواطن، وهذا ما تجسد في زيارة المخبز الآلي والاطلاع على تصنيع الرغيف ومدرسة المقداد بن عمر للتعليم الأساسي وتفقد سير العملية التعليمية وتوفر الكتب المدرسية والجهاز التربوي والإداري ولقاء أهالي البلدة في مقر الناحية والاستماع إلى الواقع الخدمي والمعاشي والأمني.

وعبر نشاط ميداني بحت تركزت مطالب الأهالي على تحسين صناعة الرغيف وبناء مقر جديد لمركز مجلس البلدة وتوفير الآليات اللازمة وزيادة عدد العمال وإعادة الأسر المهجرة وتفعيل المستوصف ورفده بالكادر التمريضي والطبي وتوفير الأدوية اللازمة، مع إعادة تفعيل دائرة السجل المدني وحفر آبار لمياه الشرب وتوفير المحروقات والحد من سرقة الممتلكات الخاصة وزيادة عدد باصات النقل الداخلي وتخفيض التسعيرة وتوفير الآليات الخدمية لمجالس بلدة الحاضر وقريتي عبطين والوضيحي لتتمكن هذه المجالس من القيام بدورها الخدمي المطلوب.

وأكد أمين الفرع والمحافظ على أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والتربوي في هذه القرى المطهرة من رجس الإرهاب، ولفت أمين الفرع والمحافظ إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين، حيث تم إعفاء مدير المخبز الآلي لبلدة الحاضر وتكليف المعاون لتسيير الأمور وإحداث نافذتين للبيع وعدم دخول أي مواطن إلى داخل المخبز مشددين على ضرورة استقرار العملية التربوية من خلال توزيع الكتب وتأمين الكادر التعليمي والتدريسي والالتزام بالدوام المقرر.

وأشار الإبراهيم ودياب إلى ضرورة إعداد مذكرات خاصة بالمجالس المحلية تتضمّن ما يحتاجه كل مجلس من معدات ومستلزمات وآليات وكادر. وطلب المحافظ بزيادة عدد باصات النقل الداخلي العاملة على الخط وتخفيض التسعيرة. وأكد أمين الفرع والمحافظ أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة معنية بالشأن الخدمي والصحي والتربوي لمتابعة تنفيذ ما تم طرحه. بدورهم أبدى مديرو الدوائر والمؤسسات استجابة سريعة لاحتياجات المنطقة. شارك في الجولة اللواء زهير سعد الدين قائد الشرطة ومحمد حنوش رئيس مجلس المحافظة وأمين شعبة الشهيد محمد شحادة للحزب.