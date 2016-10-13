خزن حمص تسوق 2500 طن تفاح

حمص- صديق محمد

يواصل فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في محافظة حمص عمليات تسويق التفاح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المسوقة منذ بداية عمليات القطاف مطلع الشهر الماضي ولغاية الآن أكثر من 2500 طن من أصناف الغولدن والستاركن والموشح. وذكر مدير الفرع المهندس ياسر بلال أنه تم إرسال 300 طن من التفاح لفرع دمشق و200 طن لفرع ريف دمشق، بالإضافة إلى إرسال 250 طناً إلى وحدة عشتار بدمشق. مشيراً إلى أن الفرع مستمر بتسويق المحصول حتى نهاية عمليات القطاف، لافتاً إلى أنه تم تخصيص سيارات لنقل التفاح عبر الصناديق المخصصة لهذه الغاية ووضعها ضمن الوحدات التبريدية المجهزة ما يوفر أعباء تسليمها على المزارعين، مبيّناً أنه تم توزيع نحو 60 ألف صندوق حقلي للمزارعين بالإضافة لـ15 ألف صندوق نصف حقلي.