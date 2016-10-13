حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

دمشق– حياه عيسى

تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال في كافة المراكز الصحية ومراكز الإيواء لكافة الأطفال من عمر السنة وحتى الخمس سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ 16- 20 من الشهر الحالي، وبغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، علماً أن اللقاح أمن ومتوفر لدى المراكز الصحية الثابتة والمحدثة ولدى الفرق الجوالة. ويشار إلى أن الحملة تركز على كافة المناطق ولاسيما الساخنة منها لضمان وصول اللقاح إلى كافة الأطفال بغض النظر عن أماكن إقامتهم كونه يوفر لهم فرص أفضل للنمو والتطور بشكل سليم ومعافى.