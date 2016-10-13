فعاليات جماهيرية لمعلمي القامشلي إحياءً لتشرين

القامشلي- إسماعيل مطر

أقامت نقابة شعبة مدينة القامشلي فعالية جماهيرية بالمركز الثقافي في مدينة القامشلي بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية بمشاركة الفعاليات الشعبية والنقابية ورجال الدين والعاملين في الحقل التربوي. وأشاد الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب بالانتصارات التي حققها ويحققها أشاوس جيشنا العربي السوري، مشيراً إلى أن حرب تشرين التحريرية كانت نصراً للأمة العربية بفضل التضحيات الجسام على العدو الصهيوني، مؤكداً بأن الشعب السوري لا يقبل التقسيم من خلال تمسكه بالثوابت الوطنية. ولفت رئيس نقابة شعبة المعلمين يوسف كالي إلى أن حرب تشرين التحريرية تعني الوقف على منعطف تاريخ مهم في حياة سورية والأمة العربية عموماً، حيث لا تكمن أهمية تشرين في المتغيرات الموضوعية التي رافقت تشرين كحدث تاريخي بل تتعداه إلى المتغيرات في حالة البحث عن الذات العربية. وبيّن أمين حركة الاشتراكيين العرب علي العلي بأن الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية نضيف إليها انتصارات جيشنا الباسل وقوة صموده في محاربة الإرهاب. وأكد الأب الكاهن صليبا عبد الله أن حرب تشرين لم تكن تاريخ مر مرور الزمان إنما تاريخ متجدد ببطولات تشرين. من جانب آخر تفقد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع الجرحى من المقاتلين الذين تم إسعافهم من دير الزور لمشفى القامشلي، مؤكداً على تقديم العناية الفائقة لهم وتم تقديم الهدايا تكريماً للبطولات التي قدموها للدفاع عن تراب دير الزور ولاسيما حامية المطار.