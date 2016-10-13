صندوق العافية يموّل 4895 عملية جراحية

حماة- منير الأحمد

وصل عدد العمليات الجراحية والمعالجات الدوائية المجانية التي قدمتها جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية في حماة عبر صندوق العافية التابع لها للمرضى من الفقراء والمحتاجين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول الماضي إلى 4895 عملية جراحية متنوعة. وبيّن عبد السلام بيطار رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الصندوق تكفل بأجور نحو3896 عملية جراحية تتعلق بأمراض قلبية وعمليات جراحة آفات قلبية ولادية وجراحات وعائية كبرى. وأضاف أن الصندوق تعاقد مع مركز الباسل لجراحة القلب ومشفى الأسد الجامعي والهيئة العامة لجراحة القلب والأوعية الدموية بدمشق لإجراء العمليات الجراحية.