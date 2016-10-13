احتياجات مدينة تشرين الجامعية جاهزة

اللاذقية- مروان حويجة

تمّ إنجاز أعمال الصيانة الخدمية والفنية للوحدات السكنية الطلابية في المدينة الجامعية بجامعة تشرين لاستقبال الطلبة. وذكر مدير المدينة الجامعية حبيب محمود أن المدينة جاهزة ومخدّمة بكل ما تتطلبه من خدمات صحية ونظافة وإنارة وتكييف وأوضح أن طلاب الكليات العلمية يتم استيعابهم جميعاً، أما طلاب الكليات النظرية فيتم التفاضل فيما بينهم مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي والوضع الاجتماعي للطلاب. وأشار محمود إلى أنه تمت إعادة تأهيل المرافق العامة بالمدينة الجامعية والغرف وتحسين خدمات المقاصف والمطاعم والمكاتب الخدمية، وأشار إلى أن المدينة الجامعية تضم 21 وحدة سكنية معدة لتستوعب العام الحالي 17 ألف طالب وطالبة.