بعد سنوات على انطلاقة النظام الوطني للترقيم.. ؟؟ السؤال الكبير ماذا قدم مشروع تطوير الثروة الحيوانية وهل أضاف جديداً للقطيع وإنتاجيته؟!

بعد مرور أكثر من سنتين على إطلاق الخطوة الأولى من مشروع تطبيق النظام الوطني لترقيم الثروة الحيوانية لم نعد نسمع ذاك الزخم من التصريحات عن المشروع، بل انطفأ بريقه رغم كل ما قيل عنه على أنه جاء كمنقذ للثروة الحيوانية وسيعيدها إلى السكة الصحيحة لجهة إنتاج الحليب واللحوم، ليصبح لدينا سلالات منتجة للحليب وأخرى للّحوم، حيث بقينا طيلة السنتين الماضيتين ونحن نسمع نفس المعزوفة كإنتاج أصناف من الأعلاف الجديدة كالصبار الأملس الذي لم يسمع به أحد إلا من تحدث عنه!.

الآن يبدو أن المشروع وصل إلى طريق مسدود لجهة المنح والقروض التي كانت تقدم له من الدول الأوروبية كفرنسا وغيرها، ما يؤكد هشاشة تحصيناته وتراجع النهوض به، فضلاً عن إنهاء مهمة مدير المشروع وتكليف مدير جديد، فماذا قدم للثروة الحيوانية رغم كل ما بشر به القائمون عليه وما قدم لهم؟.

بداية لابد لنا من التذكير بما طرحته إدارة المشروع في عام 2015، حيث أكدت أن الخطوة الأولى باتجاه تطبيق النظام الوطني لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية ستبدأ من محافظات السويداء واللاذقية، حيث سيتم العمل على ترقيم أربعين ألف رأس من الأبقار تحديداً وعبر مراحل كل منها تشمل عدداً من المحافظات وصولاً إلى ترقيم كافة قطعان الماشية وفي جميع المحافظات، وفي إجراء أولي قامت إدارة المشروع- والحديث ما زال لإدارة المشروع السابقة- بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لتصنيع اللوحات الرقمية البلاستيكية.

أما الهدف من المشروع فيكمن في تحديد احتياجات القطيع من المقننات العلفية واللقاحات البيطرية وتأمين قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة. والسؤال ماذا أضاف وقدم المشروع للقطيع الذي نحن بأمس الحاجة لرفده وتطوير وتحسين سلالاته الإنتاجية من اللحوم والحليب؟، ولاسيما أن وزارة الزراعة تمتلك الإحصائيات اللازمة دائماً لعدد الثروة الحيوانية ووفق ذلك يمكن للمشروع والقائمين عليه تقديم المادة العلفية واللقاحات البيطرية بعيداً عن الحلقات البلاستيكية واستيرادها من نيوزيلندة من قبل القطاع الخاص بل ما هو مبررها لطالما لم نصل إلى تطبيق النظام الوطني للترقيم؟.

مدير فرع المشروع بحماة المهندس سمير حميدي سأل عبر”البعث” أين وصل العمل بالمشروع وماذا قدم؟، لنقول صراحة أن الدعم الأوروبي للمشروع توقف ولم يعد لدينا طباعة أرقام وحلقات ولم تعد فرنسا وغيرها تقدم للمشروع المنح العينية ولا المادية، لذلك يركز المشروع على صناديق الدعم المادي المتوافر محلياً والذي لا يتعدى الـ 100– 150 ألف ليرة لشراء المادة العلفية أو لشراء رأس غنم، مؤكداً عدم إمكانية إدارة المشروع بحماة القيام بعملية الترقيم نظراً للظروف الساخنة في مختلف مناطق المحافظة.

هنا حاولت “البعث” الاتصال بمدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية بدمشق الدكتور رامي العلي فاقترح إرسال الأسئلة عبر الفاكس على أن يعيدها مع الإجابة بعد أسبوع، فانتظرنا أسبوعين ثم اتصلنا ثانية، فكان الجواب لابد من عرض الأسئلة والأجوبة على وزير الزراعة، فانتظرنا أسبوعاً آخر ولم يأت الرد، ففهمنا من “المطمطة” أنه لا يرغب بالتعاون…ليبقى المشروع برمته مكانك راوح..؟.

محمد فرحة