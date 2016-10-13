إياكم والمضاربين..!

ثمّة فورة واضحة في أسعار العقارات، مردّها بالدرجة الأولى إلى إقبال المغتربين على شراء الوحدات السكنية بشكل ملحوظ، مستفيدين من فرق سعر العملة السورية مقابل نظيراتها في بلاد الاغتراب، وما عزّز شهيتهم ودفعهم لاقتناء عقارات ليسوا مضطرين لها في الوقت الراهن على الأقل، هو ثبات العملات الأجنبية مقابل انخفاض القوة الشرائية لليرة!!.

فمبلغ 30 ألف دولار –على سبيل المثال- الذي يعادل حالياً نحو 15 مليون ليرة سورية، يعتبر عادياً لمعظم المغتربين، فهو بالنهاية وبالنسبة لهم يعادل الـ1.5 مليون ليرة قبل الأزمة، في حين أنه رقم فلكي بالنسبة لمعظم الشرائح خاصة الموظفين، الذين لم ترتفع أجورهم بشكل يتوازى مع ارتفاع مستوى التضخم!.

وللتوضيح نبيّن أن متوسط أسعار الشقق -حالياً- بمساحة 100– 125م2 في ريف دمشق نحو 30 مليون ليرة، وهذا الرقم يغري المغترب، الذي يعتبر أن متوسط سعر هذه الشقق كان قبل الأزمة بحدود 5 ملايين ليرة، أي 50 مليون ليرة حالياً، في حين أن الـ30 مليوناً تعادل الـ3 ملايين قبل الأزمة!.

كما أن كثيراً من المغتربين جنوا مدخرات بعملة بلاد اغترابهم خلال سنوات الأزمة ولم يحوّلوا منها إلا ما يتيح لذويهم سبل العيش، وبدؤوا خلال هذه الفترة بتحويل جزء من مدخراتهم لشراء العقارات، إما لاستثمارها والمتاجرة بها، أو بقصد السكن، ما زاد بالتالي شهية التّجار والمضاربين لرفع الأسعار!.

أغلب الظن أن الأراضي لن تكون بعيدة عن فورة الوحدات السكنية، ويتوقع أن تطالها قريباً، سواء ذات الطابع التجاري أم الزراعي، ويخشى أن تقع في مطب المضاربة، وهنا نُذكّر أنه سبق للأراضي أن شهدت قبل الأزمة وخلال سنوات الانفتاح الاقتصادي الأخير، إقبالاً منقطع النظير، خاصة الواقعة منها في أطراف الريف الدمشقي، وتلك المحاذية لأتوستراد دمشق– درعا، ونذكر أن عدداً من (المليئين مالياً) قاموا باكتنازها بغية استثمارها كهدف معلن، يتستّر بالحقيقة على آخر مخفيّ هو المضاربة، وكانت النتيجة تأجيج أسعار السوق العقارية بالمجمل، نتيجة احتكار بعض المساحات ذات المزايا الاستثمارية من قبل عدد محدود من رجال الأعمال الذين دخلوا هذا المضمار بقصد المضاربة وليس الاستثمار، والحقائق تؤكد امتلاك أحد رجال الأعمال لنحو 2000 دونم دون أي استثمار لها!!.

ما سبق يملي على جهاتنا الحكومية، خاصة المعنية منها بالقطاع العقاري، التنبّه لهذا الأمر ومعالجته قبل أن تقع الفأس بالرأس، وأن الإقبال على شراء الأراضي من قبل منتهزي الفرص، سيكون أغلب الظن بهدف المضاربة، لأن هؤلاء المنتهزين يدركون حقيقة استثمار الأراضي بالمضاربة بعد انجلاء الأحداث الدامية التي نمرّ بها، بعيداً عن الاستثمار الحقيقي لها سواء أكان زراعياً أم صناعياً!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com